LIVE Milano-Anadolou Efes, Eurolega basket in DIRETTA: l’Olimpia vuole la vittoria per inseguire i playoff, che sfida al Forum

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul, sfida valevole per la quinta giornata della stagione regolare di Eurolega. La squadra di Pianigiani sta disputando un’Eurolega da grande protagonista e si trova nelle posizioni di vertice della classifica, grazie anche all’ultima vittoria al fotofinish contro il Khimki Mosca. Un successo arrivato a tre secondi dalla fine grazie ai liberi di Mike James e poi al successivo errore sulla sirena di Alexey Shved.

Milano si trova in questo modo con un record di 3-1, lo stesso proprio della formazione turca, reduce dalla bella vittoria nel derby contro il Fenerbahce. Un match che rappresenta un altro test di maturità per l’Armani Exchange, che può davvero ambire ad un piazzamento playoff..

OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 20.45 di Olimpia Milano-Anadolu Efes: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento!













20.34: Simone Pianigiani ha presentato così la squadra turca: “L’Efes è in questo momento la squadra con l’attacco più efficace nel singolo possesso assieme al CSKA. È la squadra migliore nell’efficacia del pick and roll, basti pensare alla qualità dei loro esterni, da Larkin a Balbay, da Micic a Beaubois e agli stessi Simon e Anderson. Sono stati costruiti in modo impeccabile, con 4 che aprono il campo e attaccano 1 contro 1 come Brock Motum e Adrien Moerman, infine hanno due centri complementari che hanno elevazione e forza come Dunston o i centimetri e la taglia di Pleiss”

20.30: L’Efes finora ha giocato molto per i lunghi: Adrien Moerman e Tibor Pleiss stanno segnando 23.5 punti per gara in due, mentre nel reparto piccolo c’è il grande ex Krunoslav Simon, che ha lasciato un ottimo ricordo in casa Milano. Attenzione anche gli ex NBA Shane Larkin e Rodrigue Beaubois

20.25: Sarà ancora assente, proprio come contro il Khimki, Nemanja Nedovic. Assenza davvero pesante quella del serbo e Milano dovrà avere ancora un ottimo contributo da Bertans, sostituto in quintetto dell’ex Malaga.

20.23: Dall’altra parte c’è l’Anadolu Efes, che sta anche lei sorprendendo dopo l’ultimo posto della scorsa stagione. Il record dei turchi è lo stesso di quello dell’Olimpia (3-1) e arrivano proprio dalla vittoria nel derby contro il Fenerbahce

20.20: E’ una partita importantissima per l’Olimpia. Con una vittoria Milano salirebbe al terzo posto insieme al Fenerbahce, sicuramente un inizio di stagione formidabile.

20.15: Buonasera cominciamo la nostra diretta