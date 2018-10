Basket, Eurolega 2018-2019: i roster delle 16 squadre partecipanti alla massima competizione europea per club

Sedici squadre, da un minimo di trenta a un massimo di trentotto partite, un trofeo. L’Eurolega, in fondo, è tutto questo nel format attuale, che poi è quello che darà vita tra pochi giorni all’edizione 2018-2019. La partenza di Luka Doncic per la NBA (che partirà proprio la settimana prossima, nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 ottobre in Italia) ha reso i piani della difesa del titolo un po’ più complessi per il Real Madrid, che dovrà ora difendersi da diversi assalti sulla strada per Vitoria-Gasteiz. Andiamo a vedere i roster delle 16 formazioni di quest’anno.

ANADOLU EFES ISTANBUL

Non pare, l’Efes, squadra destinata a raggiungere i playoff. Pur avendo due signori giocatori come Tibor Pleiss e soprattutto Krunoslav Simon, un bel centro di presenza come Bryant Dunston (che a Varese ricordano molto bene) e pur con la presenza di Shane Larkin, sembra che questo roster non sia attrezzato per arrivare a quell’ottavo posto che vorrebbe dire qualificazione.

Il roster

0 Shane Larkin (play, USA, 1992)

1 Rodrigue Beaubois (guardia, Francia, 1988)

3 Yigitcan Saybir (ala grande, Turchia, 1999)

4 Dogus Balbay (play, Turchia, 1989)

6 Metecan Birsen (ala piccola, Turchia, 1995)

8 Birkan Batuk (guardia/ala, Turchia, 1990)

10 Onuralp Bitim (ala piccola, Turchia, 1999)

12 Brock Motum (ala grande, Australia, 1990)

15 Sertac Sanli (centro, Turchia, 1991)

18 Adrien Moerman (ala grande, Francia, 1988)

19 Bugrahan Tuncer (guardia, Turchia, 1993)

21 Tibor Pleiss (centro, Germania, 1989)

22 Vasilije Micic (play, Serbia, 1994)

23 James Anderson (ala piccola, USA, 1989)

42 Bryant Dunston (centro, USA-Armenia, 1986)

44 Krunoslav Simon (guardia/ala, Croazia, 1985)

All. Ergin Ataman (Turchia)

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO

L’Olimpia, che è riuscita a evitare l’ultimo posto proprio “grazie” alla presenza dell’Efes lo scorso anno, si presenta stavolta con ambizioni rinnovate di ritorno ai quarti di finale, un obiettivo che manca dal 2014 (quando, di fatto, la squadra allora di Banchi si giocò le Final Four in casa in una sciagurata gara1 col Maccabi). Mike James e Nemanja Nedovic sono i due nomi principali della campagna acquisti europea milanese, ma c’è anche curiosità per capire quanto e come emergerà Amedeo Della Valle, finalmente approdato nella maggior competizione europea.

Il roster

00 Amedeo Della Valle (Italia, guardia, 1993)

2 Mike James (USA, play/guardia, 1990)

5 Vladimir Micov (Serbia, ala piccola, 1985)

7 Arturas Gudaitis (Lituania, centro, 1993)

9 Dairis Bertans (Lettonia, guardia, 1989)

13 Simone Fontecchio (Italia, ala piccola, 1995)

15 Kaleb Tarczewski (USA, centro, 1993)

16 Nemanja Nedovic (Serbia, guardia, 1991)

19 Mindaugas Kuzminskas (Lituania, ala grande, 1989)

20 Andrea Cinciarini (Italia, play, 1986)

23 Christian Burns (Italia-USA, ala/centro, 1985)

32 Jeff Brooks (Italia-USA, ala/centro, 1989)

55 Curtis Jerrells (USA, play, 1987)

All. Simone Pianigiani (Italia)

BUDUCNOST VOLI PODGORICA

L’ultima Eurolega disputata dal club montenegrino risale al 2002-03, quando la geografia del basket europeo era in piena mutazione. Oggi ritorna con un roster fondamentalmente di casa (i più esperti sono i fratelli Sehovic), ma con molte interessanti aggiunte estere: il bosniaco Nemanja Gordic (vecchia conoscenza dell’Italia e in particolare della Virtus Roma), il francese Edwin Jackson e gli statunitensi Earl Clark e Aaron Craft (ex Trento). Non sembra potersela giocare per i play-off, ma può fare una buona figura.

Il roster

1 Edwin Jackson (guardia, Francia, 1989)

2 Nikola Ivanovic (play, Montenegro, 1994)

4 Suad Sehovic (guardia/ala, Montenegro, 1987)

5 Earl Clark (ala grande, USA, 1988)

6 Filip Barovic (ala/centro, Montenegro, 1990)

7 Coty Clarke (ala piccola, USA, 1992)

8 Sead Sehovic (guardia/ala, Montenegro, 1989)

9 Milic Starovlah (guardia, Montenegro, 1998)

10 Nemanja Gordic (play, Bosnia-Erzegovina, 1988)

13 Aleksa Ilic (ala grande, Montenegro, 1996)

14 Aaron Craft (play, USA, 1991)

19 Zoran Nikolic (centro, Montenegro, 1996)

23 Alen Omic (centro, Slovenia, 1992)

30 Petar Popovic (guardia, Montenegro, 1996)

34 Danilo Nikolic (ala grande, Montenegro, 1993)

All. Aleksandar Dzikic (Serbia)

CSKA MOSCOW

L’ex Armata Rossa spinge sull’acceleratore per togliersi dalla testa la delusione dello scorso anno: accanto a Sergio Rodriguez è arrivato Daniel Hackett, in cerca di sfide al più alto livello possibile dopo l’avventura a Bamberg, in Germania. Nando De Colo punta a riconfermarsi come una delle principali attrazioni dell’Eurolega, mentre sotto canestro promette scintille il duo esperto, ma certo non ancora da pensionamento, composto da Kyle Hines e Othello Hunter.

Il roster

1 Nando De Colo (guardia, Francia, 1987)

5 Alec Peters (ala grande, USA, 1995)

7 Ivan Ukhov (guardia, Russia, 1995)

11 Semen Antonov (ala grande, Russia, 1989)

13 Sergio Rodriguez (play, Spagna, 1986)

20 Andrey Vorontsevich (ala grande, Russia, 1987)

21 Will Clyburn (ala piccola, USA, 1990)

22 Cory Higgins (guardia/ala, USA, 1989)

23 Daniel Hackett (play, Italia, 1987)

28 Andrei Lopatin (ala, Russia, 1998)

30 Mikhail Kulagin (play, Russia, 1995)

41 Nikita Kurbanov (ala piccola, Russia, 1986)

42 Kyle Hines (centro, USA, 1986)

44 Othello Hunter (centro, USA, 1986)

All. Dimitris Itoudis (Grecia)

DARUSSAFAKA TEKFEN ISTANBUL

Roster quasi tutto autoctono per la squadra meno nota di quelle di Istanbul presenti in Europa quest’anno. Durante l’estate c’è stata una rivoluzione che ha coinvolto tantissimi giocatori e anche David Blatt, andato ad allenare al Pireo. La presenza dei soli Savas ed Eric sotto canestro sembra non essere proprio una garanzia, mentre è tutto da valutare l’impatto degli esterni. In poche parole, stiamo parlando di un cantiere aperto.

Il roster

2 Ray McCallum Jr. (play, USA, 1991)

3 Kartal Ozmizrak (play, Turchia, 1995)

5 Muhammed Baygul (guardia, Turchia, 1992)

9 Emircan Kosut (ala/centro, Turchia, 1995)

10 Berk Demir (ala grande, Turchia, 1995)

11 Stanton Kidd (ala grande, USA, 1992)

18 Dogus Ozdemiroglu (guardia, Turchia, 1996)

21 Oguz Savas (centro, Turchia, 1987)

22 Markel Brown (guardia, USA, 1992)

31 Zanis Peiners (guardia/ala, Lettonia, 1990)

33 Jon Diebler (guardia/ala, USA, 1988)

40 Jeremy Evans (ala grande, USA, 1987)

50 Micheal Eric (ala/centro, Nigeria, 1988)

All. Ahmet Caki (Turchia)

FC BARCELLONA LASSA

Il fatto che il Barcellona punti parecchio alto si vede facilmente dall’acquisto di Kevin Pangos, uno degli uomini che ha dato vita al miracolo-Zalgiris dell’anno scorso. Sono cambiate diverse cose: se n’è andato Koponen e soprattutto si è ritirato Juan Carlos Navarro, che ora andrà a ricoprire ruoli dirigenziali. Sono arrivati Chris Singleton, Kyle Kuric e Jaka Blazic: uomini per un gioco parecchio veloce. Resta da vedere se la scelta di Pesic pagherà, ma quante volte in queste decine di anni si è dubitato di Coach Svet e lui ha avuto sempre, inevitabilmente ragione? Il conto s’è perso.

Il roster

1 Kevin Seraphin (centro, Francia, 1989)

3 Kevin Pangos (play, Canada, 1993)

5 Pau Ribas (guardia, Spagna, 1987)

6 Chris Singleton (ala grande, USA, 1989)

8 Adam Hanga (ala piccola, Ungheria, 1989)

9 Jaka Blazic (ala piccola, Slovenia, 1990)

10 Rolands Smits (ala grande, Lettonia, 1995)

13 Thomas Heurtel (play, Francia, 1989)

14 Artem Pustovyi (centro, Ucraina, 1992)

18 Pierre Oriola (ala grande, Spagna, 1992)

23 Sergi Martinez (ala, Spagna, 1999)

24 Kyle Kuric (guardia, USA-Slovacchia, 1989)

30 Victor Claver (ala piccola, Spagna, 1988)

31 Leandro Bolmaro (ala, Argentina, 2000)

44 Ante Tomic (centro, Croazia, 1987)

All. Svetislav Pesic (Serbia)

FC BAYERN MONACO

Chiariamoci subito: il Bayern, con questo roster, ai playoff non ci dovrebbe arrivare. Non finirà però in fondo, perché diversi elementi sono e restano di ottimo livello: Jovic e Koponen in campo insieme rappresentano una bella garanzia, specie se accanto c’è Milan Macvan nello spot di 4 con Booker a fare da centro. Il problema è proprio Macvan, perché s’è rotto il legamento crociato nello scorso gennaio in EuroCup, rimediando l’ennesima sfortuna della carriera. Di base, la formazione di Radonjic dovrà vincere il più possibile in casa e poi sperare in qualche colpo esterno anche di un certo livello.

Il roster

1 Nemanja Dangubic (ala piccola, Serbia, 1993)

2 Nelson Weidemann (play, Germania, 1999)

3 Braydon Hobbs (play/guardia, USA, 1989)

7 Alex King (ala grande, Germania, 1985)

8 Petteri Koponen (play/guardia, Finlandia, 1988)

10 Leon Radosevic (centro, Croazia, 1990)

11 Vladimir Lucic (ala piccola, Serbia, 1989)

12 Maodo Lo (play, Germania, 1992)

13 Milan Macvan (ala grande, Serbia, 1989)

14 Nihad Dedovic (guardia, Bosnia-Erzegovina, 1990)

15 Robin Amaize (guardia/ala, Germania, 1994)

16 Stefan Jovic (play, Serbia, 1990)

22 Danilo Barthel (ala/centro, Germania, 1991)

23 Derrick Williams (ala grande, USA, 1991)

25 Marvin Ogunsipe (ala piccola, Austria-Germania, 1996)

31 Devin Booker (ala/centro, USA, 1991)

All. Dejan Radonjic (Montenegro)

FENERBAHCE ISTANBUL

Finale-vittoria-finale: questo il ruolino di marcia delle ultime tre stagioni del Fenerbahce, che sta vivendo sull’asse Datome-Melli delle stagioni di livello mai visto nella storia. Alla corte di Obradovic sono arrivati due soli uomini nuovi, ma di grandissimo significato: uno è Joffrey Lauvergne, quattro franchigie NBA in carriera, l’altro è Tyler Ennis, che negli ultimi due anni i suoi 17,8 e 12,6 minuti di media ai Lakers se li è giocati. Siamo di fronte, forse, alla candidata numero uno per la vittoria finale, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo una stagione.

Il roster

4 Nicolò Melli (ala grande, Italia, 1991)

5 Baris Hersek (ala grande, Turchia, 1988)

10 Melih Mahmutoglu (ala piccola, Turchia, 1990)

11 Tyler Ennis (play, Canada, 1994)

12 Nikola Kalinic (ala piccola, Serbia, 1991)

16 Kostas Sloukas (guardia, Grecia, 1990)

18 Egehan Arna (ala piccola, Turchia, 1997)

23 Marko Guduric (guardia/ala, Serbia, 1995)

24 Jan Vesely (ala/centro, Repubblica Ceca, 1990)

32 Sinan Guler (guardia, Turchia, 1983)

35 Bobby Dixon* (guardia, USA-Turchia, 1983)

44 Ahmet Duverioglu (centro, Turchia-Giordania, 1993)

70 Luigi Datome (ala piccola, Italia, 1987)

77 Joffrey Lauvergne (ala/centro, Francia, 1991)

All. Zeljko Obradovic (Serbia)

*Bobby Dixon ha ufficialmente cambiato nome in Ali Muhammed; ci si può riferire a lui in entrambi i modi

HERBALIFE GRAN CANARIA

Storico debutto in Eurolega per il club di Las Palmas, che però non sembra avere un roster all’altezza della situazione. Se è vero che ci sono dei giocatori di esperienza (Eulis Baez, Xavi Rabaseda, l’ex Fortitudo Bologna Strawberry), è altrettanto vero che il Gran Canaria non sembra in grado di poter dare più di tanto a quest’edizione.

Il roster

4 Albert Oliver (play, Spagna, 1978)

5 Clevin Hannah (play, USA-Senegal, 1987)

6 Luke Nelson (play, Regno Unito, 1995)

8 Marcus Ericsson (guardia, Svezia, 1993)

12 Ondrej Balvin (centro, Repubblica Ceca, 1992)

13 Eulis Baez (ala grande, Repubblica Dominicana-Spagna, 1982)

14 Anzejs Pansecniks (centro, Lettonia, 1995)

21 Oriol Pauli (ala piccola, Spagna, 1994)

22 Xavi Rabaseda (ala piccola, Spagna, 1989)

23 Christopher Evans (ala piccola, USA, 1991)

24 D. J. Strawberry (guardia, USA-Camerun, 1985)

25 Alexander Madsen (ala grande, Finlandia, 1995)

40 Luke Fischer (centro, USA-Armenia, 1994)

41 Tim Killie (ala grande, Francia, 1988)

All. Salva Maldonado (Spagna)

KHIMKI MOSCA

Alexey Shved è ancora in cerca di sfide a trent’anni: alla quarta stagione con la casacca del Khimki, il nativo di Belgorod deve tentare di guidare una squadra di discreto livello fino alla fase a eliminazione diretta. I moscoviti potrebbero rientrare nella lotta, se non altro per l’esperienza del roster e perché le frecce all’arco di coach Bartzokas non sono poche. Potrebbero essere sconsigliabili da avere intorno nelle ultime partite.

Il roster

1 Alexey Shved (guardia, Russia, 1988)

3 Dee Bost (play, USA-Bulgaria, 1989)

5 Tony Crocker (guardia/ala, USA, 1987)

6 Egor Vyaltsev (guardia, USA, 1985)

8 Vyacheslav Zaytsev (guardia, Russia, 1989)

9 Stefan Markovic (play, Serbia, 1988)

10 Casey Prather (guardia/ala, USA, 1991)

12 Sergei Monya (ala grande, Russia, 1983)

13 Anthony Gill (ala grande, USA, 1992)

15 Petr Gubanov (ala/centro, Russia, 1987)

16 Timofey Yakushin (guardia, Russia, 1997)

20 Andrey Zubkov (ala/centro, Russia, 1991)

22 Charles Jenkins (guardia, USA-Serbia, 1989)

23 Malcolm Thomas (ala/centro, USA, 1988)

25 Jordan Mickey (ala/centro, USA, 1994)

35 Dmitrii Kadoshnikov (ala, Russia, 2001)

All. Georgios Bartzokas (Grecia)

KIROLBET BASKONIA VITORIA GASTEIZ

La via delle Final Four in casa, già impervia di suo, si arricchisce di un ulteriore elemento poco simpatico per il Baskonia, che ha perso Sederskis fino al 2019. L’arrivo di Shavon Shields ha sicuramente aggiunto qualità in parecchie zone del campo, ma il grosso lo può fare un gruppo esperto e che è stato sostanzialmente confermato dall’anno scorso. Sta a loro definire il tipo di difficoltà che la missione richiede.

Il roster

1 Ajdin Penava (ala grande, Bosnia-Erzegovina, 1997)

3 Luca Vildoza (play, Argentina, 1995)

5 Miguel Gonzalez (guardia, Spagna, 1999)

7 Johannes Voigtmann (centro, Germania, 1992)

8 Tadas Sedekerskis (ala piccola, Lituania, 1998)

9 Marcelinho Huertas (play, Brasile, 1983)

11 Matt Janning (guardia, USA-Georgia, 1988)

12 Ilimane Diop (centro, Spagna, 1995)

15 Jayson Granger (play, Uruguay, 1989)

17 Vincent Poirier (centro, Francia, 1993)

20 Sander Raieste (ala piccola, Estonia, 1999)

23 Tomike Shengelia (ala grande, Georgia, 1991)

29 Patricio Garino (ala piccola, Argentina, 1993)

31 Shavon Shields (ala piccola, USA-Danimarca, 1994)

32 Darrun Hilliard (guardia, USA, 1993)

47 Arturs Kurucs (guardia, Lettonia, 2000)

All. Pedro Martinez (Spagna)

MACCABI FOX TEL AVIV

A Tel Aviv si sorride principalmente per un motivo: Scottie Wilbekin, uno di quelli che può tranquillamente portarsi a spasso mezza Europa, è in gialloblu. Inoltre, c’è un roster di un livello niente male (Jeremy Pargo, Alex Tyus e Michael Roll nella stessa squadra non sono cosa da poco). Un problema, però, dovrà risolverlo Spahija, se ci riuscirà: l’attitudine difensiva. Questa è una squadra spiccatamente d’attacco, bisognerà farla ragionare nell’altra metà del campo.

Il roster

0 Kendrick Ray (guardia, USA, 1994)

1 Scottie Wilbekin (play, USA-Turchia, 1993)

2 Jeremy Pargo (play, USA, 1986)

3 Johnny O’Bryant (ala/centro, USA, 1993)

4 Angelo Caloiaro (ala grande, USA-Italia, 1989)

5 Michael Roll (guardia-ala, USA-Tunisia, 1987)

7 DeAndre Kane (guardia, USA-Ungheria, 1989)

8 Deni Avdija (guardia/ala, Israele, 2001)

9 Alex Tyus (centro, USA-Israele, 1988)

10 Nimrod Levi (ala grande, Israele, 1995)

12 John DiBartolomeo (guardia, Israele, 1991)

15 Jake Cohen (ala/centro, USA-Israele, 1990)

28 Tarik Black (ala/centro, USA, 1991)

50 Yovel Zoosman (guardia/ala, Israele, 1998)

All. Neven Spahija (Croazia)

OLYMPIACOS PIREO

Non si sa se, e quando, possa esserci l’ultimo ballo di Spanoulis al Pireo. Nell’attesa di saperlo, David Blatt può godersi sia lui che Printezis ancora in campo insieme, per di più appoggiati da un ottimo roster per quanto riguarda l’asse greco, con mezza Nazionale dentro. Le buone nuove vengono anche da una sapiente gestione degli acquisti esteri, con Timma e Williams-Goss potenziali incastri ideali nel sistema. Final Four? Dipende tutto da come staranno i due pretoriani dell’Olympiacos.

Il roster

3 Nigel Williams-Goss (guardia, USA, 1994)

4 Vassilis Toliopoulos (guardia, Grecia, 1996)

6 Axel Toupane (ala piccola, Francia, 1992)

7 Vassilis Spanoulis (guardia, Grecia, 1982)

10 Janis Timma (ala piccola, Lettonia, 1992)

11 Nikola Milutinov (centro, Serbia, 1994)

13 Janis Strelnieks (guardia, Lettonia, 1989)

14 Sasha Vezenkov (ala grande, Bulgaria-Grecia, 1995)

15 Georgios Printezis (ala grande, Grecia, 1985)

16 Kostas Papanikolaou (ala piccola, Grecia, 1990)

17 Vangelis Mantzaris (guardia, Grecia, 1990)

21 Dimitrios Agravanis (ala/centro, Grecia, 1994)

31 Georgios Bogris (centro, Grecia, 1989)

32 Zach LeDay (ala/centro, USA, 1994)

All. David Blatt (USA-Israele)

PANATHINAIKOS OPAP ATENE

Sulla sponda verde di Atene si ragiona in termini di ritorno ai piani alti, dopo l’infuocatissima stagione 2017-18, finita con accuse al veleno all’Eurolega, minacce non concretizzate di uscita dalla competizione per sposare la Champions League FIBA e infine con l’uscita ai quarti per mano del Real Madrid poi campione. L’ambizione è alta, c’è un bel blocco greco e in più c’è un Keith Langford che, a 35 anni, ha ancora voglia di fare la sua parte.

Il roster

0 Deshaun Thomas (ala grande, USA, 1991)

5 Keith Langford (guardia, USA, 1983)

6 Georgios Papagiannis (centro, Grecia, 1997)

7 Stephane Lasme (centro, Gabon, 1982)

9 Vangelis Sakellariou (guardia, Grecia, 1989)

10 Ioannis Papapetrou (ala piccola, Grecia, 1994)

11 Nikos Pappas (guardia, Grecia, 1990)

14 James Gist (ala/centro, USA, 1986)

15 Ian Vogioukas (centro, Grecia, 1985)

16 Georgios Kalaitzakis (guardia, Grecia, 1999)

19 Lukas Lekavicius (play, Lituania, 1994)

24 Matt Lojeski (guardia/ala, USA-Belgio, 1985)

33 Nick Calathes (play, Grecia, 1989)

43 Thanasis Antetokounmpo (ala piccola, Grecia, 1992)

44 Dinos Mitoglou (ala grande, 1996)

All. Xavi Pascual (Spagna)

REAL MADRID

I Campioni d’Europa, con buone probabilità, alle Final Four ci possono tornare, ma una loro riconferma sembra complicata nel post-Doncic. Pablo Laso, comunque, può contare su un gruppo ormai piuttosto granitico, con Sergio Llull a impostare il gioco, Jaycee Carroll a confermare le sue qualità balistiche, Gustavo Ayon a garantire esperienza sotto le plance. In buona sostanza, è un Real ancora tutto da scoprire davvero in campo.

Il roster

1 Fabien Causeur (guardia, Francia, 1987)

3 Anthony Randolph (ala grande, USA-Slovenia, 1989)

5 Rudy Fernandez (ala piccola, Spagna, 1985)

7 Facundo Campazzo (play, Argentina, 1991)

9 Felipe Reyes (ala grande, Spagna, 1980)

14 Gustavo Ayon (centro, Messico, 1985)

16 Santiago Yusta (ala piccola, Spagna, 1997)

19 Melwin Pantzar (play, Svezia, 2000)

20 Jaycee Carroll (guardia, USA-Azerbaigian, 1983)

22 Edy Tavares (centro, Capo Verde, 1992)

23 Sergio Llull (play, Spagna, 1987)

24 Gabriel Deck (ala piccola, Argentina, 1995)

25 Klemen Prepelic (guardia, Slovenia, 1992)

32 Ognjen Kuzmic (centro, Serbia, 1990)

33 Trey Thompkins (ala grande, USA, 1990)

44 Jeffery Taylor (ala piccola, Svezia, 1989)

All. Pablo Laso (Spagna)

ZALGIRIS KAUNAS

Lo Zalgiris, fatto salvo il caso di Beno Udrih, ha perso in estate sia Pangos che Toupane, due degli elementi del miracolo creato da Sarunas Jasikevicius. Anche quest’ultimo è stato attratto dalle sirene del Barcellona, ma alla fine è rimasto in patria. La base lituana c’è, è lì ed è sempre viva: il problema, tolto Westermann che ha già offerto buone prove al CSKA, è un altro: Walkup e Wolters saranno fatti della stessa pasta dei predecessori?

Il roster

0 Brandon Davies (centro, USA, 1991)

3 Nate Wolters (play, USA, 1991)

7 Thomas Walkup (guardia/ala, USA, 1992)

8 Donatas Sabeckis (play, Lituania, 1992)

9 Leo Westermann (play, Francia, 1992)

13 Paulius Jankunas (ala grande, Lituania, 1984)

17 Laurynas Birutis (centro, Lituania, 1997)

21 Arturas Milaknis (guardia/ala, Lituania, 1986)

30 Aaron White (ala grande, USA, 1992)

31 Rokas Jokubaitis (play, Lituania, 2000)

40 Marius Grigonis (guardia/ala, Lituania, 1994)

44 Antanas Kavaliauskas (centro, Lituania, 1984)

92 Edgaras Ulanovas (ala piccola, Lituania, 1992)

All. Sarunas Jasikevicius (Lituania)













Credit: Ciamillo