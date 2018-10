Basket, Calendario Eurolega 2018-2019 | Date | Play-off | Orari | Come vederla in tv

Sta per cominciare, dopo quella italiana, anche la parte più importante della stagione europea, quella che porta in scena l’Eurolega. Giunta alla sua edizione numero 19 sotto gestione ULEB, e numero 62 sotto le sue varie denominazioni. A detenere il titolo è il Real Madrid, che nell’ultima finale di Belgrado ha sconfitto per 85-80 il Fenerbahce nonostante una delle migliori partite di sempre di Nicolò Melli.

Si ricomincia con la sola Olimpia Milano in corsa per l’Italia e con alcune novità rispetto all’ultimo anno: escono Bamberg, Stella Rossa, Unicaja Malaga e Valencia, entrano Bayern Monaco, Buducnost, Gran Canaria e Darussafaka. Per il resto, il campo partecipanti è identico a quello della stagione 2017-2018, con la presenza delle squadre detentrici di licenza pluriennale.

Di seguito il calendario della massima competizione europea per club, con particolare riferimento all’A|X Armani Exchange. Tutte le partite saranno visibili su Eurosport Player, con alcuni passaggi previsti nel corso dell’anno su Eurosport 2 (non per forza delle partite di Milano).

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DELL’EUROLEGA 2018-19 (per scorrere tra i turni, cliccare su Round 1 e scegliere quello di proprio interesse)

IL CALENDARIO DELL’OLIMPIA MILANO

2018

12 ottobre ore 18:45 – @ Buducnost Podgorica

17 ottobre ore 20:45 – vs Real Madrid

19 ottobre ore 20:00 – @ Olympiacos Pireo

25 ottobre ore 20:45 – vs Khimki Mosca

2 novembre ore 20:45 – vs Anadolu Efes Istanbul

8 novembre ore 20:45 – vs CSKA Mosca

15 novembre ore 18:15 – @ Darussafaka Istanbul

21 novembre ore 20:45 – vs Baskonia Vitoria-Gasteiz

23 novembre ore 21:00 – @ Barcellona

29 novembre ore 19:00 – @ Zalgiris Kaunas

6 dicembre ore 20:45 – vs Gran Canaria

13 dicembre ore 19:30 – @ Fenerbahce Istanbul

19 dicembre ore 20:45 – vs Bayern Monaco

21 dicembre ore 21:00 – @ Panathinaikos Atene

27 dicembre ore 20:05 – @ Maccabi Tel Aviv

2019

3 gennaio ore 20:45 – vs Buducnost Podgorica

9 gennaio ore 20:45 – vs Barcellona

11 gennaio ore 20:30 – @ Bayern Monaco

18 gennaio ore 21:00 – @ Baskonia Vitoria-Gasteiz

24 gennaio ore 20:45 – vs Zalgiris Kaunas

1° febbraio ore 21:00 – @ Gran Canaria

8 febbraio ore 20:45 – vs Darussafaka

21 febbraio ore 20:45 – vs Maccabi Tel Aviv

28 febbraio ore 18:00 – @ Khimki Mosca

8 marzo ore 18:00 – @ CSKA Mosca

14 marzo ore 20:45 – vs Olympiacos Pireo

20 marzo ore 21:00 – @ Real Madrid

22 marzo ore 20:45 – vs Panathinaikos Atene

28 marzo ore 20:45 – vs Fenerbahce Istanbul

4 aprile ore 19:30 – @Anadolu Efes Istanbul

I quarti di finale si disputeranno nel mese di aprile, al meglio delle 3 gare su 5, in date ancora da definire con precisione. Le Final Four, invece, si giocheranno a Vitoria-Gasteiz, verosimilmente a metà maggio (anche in questo caso devono essere ancora comunicate le date esatte).













Credit: Ciamillo