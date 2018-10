Eintracht Francoforte-Lazio stasera in tv: a che ora inizia e su che canale vederla

Stasera alle 21:00 a Francoforte scenderà in campo la Lazio contro l’Eintracht in un test di rilievo che dirà molto sul futuro dei biancazzurri in Europa League. Entrambe le squadre hanno vinto all’esordio: la Lazio contro l’Apollon Limassol; l’Eintracht sul campo del Marsiglia, con il medesimo risultato di 2-1. La partita si preannuncia tutt’altro che semplice e, proprio per questo, Inzaghi sarà costretto a rinunciare all’abituale turnover che ha accompagnato la propria squadra per tutta la fase a gironi dello scorso anno, e, in parte, anche nel primo match contro i ciprioti. Ci aspetta un incontro equilibrato e ricco di emozioni.

Di seguito tutte le informazioni su Eintracht Francoforte-Lazio: programma, orario di inizio e dove vederla.

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE

21:00 Eintracht Francoforte-Lazio

EINTRACHT FRANCOFORTE-LAZIO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA

La sfida sarà visibile in diretta in chiaro su Tv8, oltre che su Sky Sport Uno. Disponibile anche la diretta streaming tramite gli account Sky Go e Now TV.

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com