Milan-Olympiacos probabili formazioni, Europa League: Reina e Cutrone dal primo minuto a San Siro

Il Milan affronterà l’Olympiacos domani sera a San Siro, nella seconda giornata del Gruppo F dell’Europa League 2018-2019. I rossoneri all’esordio hanno superato il Dudelange e ora proveranno a ripetersi con i greci per mantenere la prima posizione in classifica. La vittoria in campionato con il Sassuolo dovrebbe aver dato la giusta carica al Milan, che ora è pronto a far nuovamente gioire i propri tifosi. Andiamo quindi a scoprire le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni del match.

Nel Milan Gattuso si affiderà al consolidato 4-3-3, ma con diversi cambi rispetto agli undici titolari. In porta tornerà infatti Reina, davanti a lui confermati Abate, Musacchio e Romagnoli, mentre sulla sinistra ci sarà Laxalt. A centrocampo a fianco di Kessié, occasione dal primo minuto per Mauri e Bakayoko. In attacco invece vedremo titolare Cutrone, con Higuain che pur recuperato partirà dalla panchina. Al suo fianco Castillejo e Calhanoglu, brillanti con il Sassuolo.

Nell’Olympiacos Martins giocherà invece con la formazione tipo, schierata con un 4-2-3-1. Davanti a Gianniotis ci saranno Elabdellaoui, Meriah, Vukovic e Tsimikas. La mediana sarà composta dalla coppia Bouchelakis-Camara, mentre in attacco Fetfatzidis, il fantasista Fortounis e Podence supporteranno l’unica punta Hassan.

Probabili formazioni Milan-Olympiacos

Milan (4-3-3): Reina; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Mauri, Bakayoko; Castillejo, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.

Olympiacos (4-2-3-1): Gianniotis; Elabdellaoui, Meriah, Vukovic, Tsimikas; Bouchelakis, Camara; Fetfatzidis, Fortounis, Podence; Hassan. Allenatore: Martins.

Foto: Paolo Bona / Shutterstock.com