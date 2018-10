Conor McGregor-Khabib Nurmagomedov: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming. Come seguire il big match di MMA

Nella notte italiana tra sabato 6 e domenica 7 ottobre andrà in scena l’attesissima sfida tra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov: tutto è ormai pronto alla T-Mobile Arena di Las Vegas per uno degli scontri più attesi dell’intera stagione di MMA. L’irlandese torna infatti alle arti marziali dopo la parentesi dello scorso anno nella boxe quando affrontò Floyd Mayweather in un match milionario, ora la stella indiscussa di questo sport ha deciso di riabbracciare la sua disciplina e di dare vita a uno degli incontri più importanti dell’ultimo decennio. Il lottatore russo, già campione dei pesi leggeri UFC, ha tutte le carte in reola per impensierire il fenomeno.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di McGregor-Nurmagomedov, big match della MMA. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn. Gli orari sono italiani.

DOMENICA 7 OTTOBRE:

04.00 Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov

COME VEDERE L’INCONTRO IN DIRETTA TV E STREAMING:

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn al costo di 9,99 euro. Il mach sarà dunque visibile su smart tv, computer, tablet, cellulari, consolle per videogiochi.













Foto: pagina Facebook Conor McGregor