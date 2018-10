LIVE McGregor-Nurmagomedov in DIRETTA: Khabib domina e vince per KO al 4° round

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live del match più atteso della storia della MMA. Quello tra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov sarà l’incontro che metterà in palio il titolo mondiale dei pesi leggeri per quanto riguarda le arti marziale miste. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA) si fronteggeranno due autentiche stelle di questo sport che daranno vita a una battaglia campale pronta a scrivere un pezzo di storia del combattimento all’interno dell’ottagono.

Da una parte il fenomeno indiscusso, l’idolo delle folle e l’icona delle MMA: McGregor, 30enne irlandeseche ha diffuso a macchia d’olio le arti marziale miste e le ha rese sempre più note in giro per tutto il Pianeta. The Notorious torna a combattere a un anno di distanza dal confronto con Floyd Mayweatherma nella boxe, un incontro milionario che venne vinto nettamente da Money ma che regalò tanta pubblicità all’ex Campione UFC dei pesi piuma e dei pesi leggeri.

Proprio per affrontare l’imbattuto pugile, il ribattezzato Mystic Mac aveva dovuto lasciare la cintura iridata (che non difendeva dal novembre 2016) che è stata conquistata appunto da Khabib Nurmagomedov (si impose nettamente in cinque round contro lo statunitense Al Iaquinta lo scorso 7 aprile a Brooklyn). Il 30enne russo, islamico praticante (e per questo motivo si parla già dei probabili fischi da parte del pubblico americano), non è sicuramente conosciuto dal grande pubblico ma è un vero e proprio fenomeno, molto apprezzato per il suo stile e per la sua grinta che per il momento lo ha sempre visto vittorioso (26 successi in carriera, mentre McGregor vanta un record di 21-3).

Il match sta per cominciare alle 6.36. Buon divertimento con la nostra Diretta Live!













7.06 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.

7.05 A fatica sta tornando la calma…

Attenzione, si scatena una rissa! Un uomo del team di Khabib sembra aver colpito McGregor, ora è un tutti contro tutti nella gabbia!

HA VINTO NURMAGOMEDOV! Il russo ha impresso un’azione di soffocamento che ha portato McGregor alla resa! VITTORIA PER KO PER IL RUSSO!

2’36” Nurmagomedov in posizione di monta, Rifila tanti sinistri al volto all’irlandese.

3’09” Grande fase di lotta a terra per il russo, già al quarto take-down. McGregor non riesce a reagire.

Take-down di Nurmagomedov, McGregor di nuovo in difficoltà a terra.

Jab sinistro di Khabib.

Iniziato il quarto round.

6.57 Finisce una terza ripresa molto più tattica, probabilmente a vantaggio di McGregor. Tutto dunque può ancora succedere, ai punti Nurmagomedov dovrebbe essere avanti di un soffio.

1’21” Ora Nurmagomedov prova nuovamente a spingere McGregor contro la parete.

Altro gancio destro dell’irlandese.

Destro importante di McGregor a segno.

2’55” Nurmagomedov porta McGregor contro la parete.

McGregor frena il take-down di Khabib.

3’38” Fase di studio ora.

Destro-sinistro di McGregor.

Inizia il terzo dei cinque round.

Finisce il secondo round. McGregor è sanguinante sotto l’occhio sinistro. Nurmagomedov sta dominando il match, ma tutto può cambiare.

45″ McGregor si rialza e mette a segno una ginocchiata.

1’31” Nurmagomedov prova ad immobilizzare il braccio di McGregor, che reagisce con una ginocchiata al volto. Siamo sempre in una fase di lotta a terra.

1’59” Il russo sta demolendo McGregor, continui destri e sinistri che fanno malissimo…

TEMPESTA DI PUGNI! Nurmagomedov sta mettendo in crisi McGregor!

Nurmagomedov continua a colpire McGregor al volto, tenendolo schiacciato con la schiena al tappeto.

3’35” Nurmagomedov prova ad immobilizzare McGregor.

4’08” Ora Nurmagomedov riporta a terra McGregor. L’irlandese ha accusato il potente destro dell’avversario.

Destro pesante del russo, risponde McGregor. Si accende la battaglia.

Inizia il secondo round.

6.45 Termina il primo round, a nostro parere vinto da Nurmagomedov.

Nurmagomedov rifila un pesante sinistro al volto all’avversario.

1’00” Un minuto al termine, McGregor sdraiato a terra, prosegue l’azione di Khabib.

McGregor però si sta difendendo molto bene e non consente colpi all’avversario.

2’34” Khabib non concede respiro, sempre a terra McGregor.

3’15” del primo round. McGregor in difficoltà in questa fase. L’irlandese è bloccato a terra dal russo.

Nurmagomedov reagisce e prova ad “imprigionare” McGregor contro la rete della gabbia.

Fase di lotta a terra, McGregor molto attivo!

Subito un destro di McGregor!

6.40 INIZIATO IL MATCH!

6.39 Il pubblico sembra tutto dalla parte di McGregor.

6.36 Ora l’annunciatore sta presentando i due contendenti. Attesa spasmodica…

6.33 Buongiorno a tutti. Il match tra McGregor e Khabib sta per iniziare con oltre due ore e mezza di ritardo. I gladiatori stanno entrando nella gabbia….