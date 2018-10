McGregor-Nurmagomedov, il match del decennio: la notte della MMA, The Notorious ritorna sull’ottagono per sfidare The Eagle

Il match più importante degli ultimi 10 anni per la MMA: in questo modo è stata presentata la super sfida tra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov, l’incontro che metterà in palio il titolo mondiale dei pesi leggeri per quanto riguarda le arti marziale miste. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA), alle ore 04.00 della notte italiana (diretta streaming su Dazn), si fronteggeranno due autentiche stelle di questo sport che daranno vita a una battaglia campale pronta a scrivere un pezzo di storia del combattimento all’interno dell’ottagono.

Da una parte il fenomeno indiscusso, l’idolo delle folle e l’icona delle MMA: McGregor, 30enne irlandese che ha diffuso a macchia d’olio le arti marziale miste e le ha rese sempre più note in giro per tutto il Pianeta. The Notorious torna a combattere a un anno di distanza dal confronto con Floyd Mayweather ma nella boxe, un incontro milionario che venne vinto nettamente da Money ma che regalò tanta pubblicità all’ex Campione UFC dei pesi piuma e dei pesi leggeri.

Proprio per affrontare l’imbattuto pugile, il ribattezzato Mystic Mac aveva dovuto lasciare la cintura iridata (che non difendeva dal novembre 2016) che è stata conquistata appunto da Khabib Nurmagomedov (si impose nettamente in cinque round contro lo statunitense Al Iaquinta lo scorso 7 aprile a Brooklyn). Il 30enne russo, islamico praticante (e per questo motivo si parla già dei probabili fischi da parte del pubblico americano), non è sicuramente conosciuto dal grande pubblico ma è un vero e proprio fenomeno, molto apprezzato per il suo stile e per la sua grinta che per il momento lo ha sempre visto vittorioso (26 successi in carriera, mentre McGregor vanta un record di 21-3).

The Eagle è solito presentarsi alle conferenze stampa con la Papakha, il tipico capello delle popolazioni del Caucaso e non ha sicuramente le doti comunicative di McGregor, parla l’inglese a fatica e stenta a fare show. Nurmagomedov ha delle doti tecniche straordinarie, ha vinto anche due Mondiali nel sambo (la tipica lotta russa, quella praticata anche da Vladimir Putin per intenderci). La supremazia del russo nella lotta a piedi a terra sembra assicurargli un vantaggio nei pronostici della vigilia ma la grinta e la classe di McGregor potrebbero fare la differenza anche se l’irlandese non combatte da due anni nella MMA e potrebbe pagare l’assenza dall’ottagono. In programma le canoniche cinque riprese sempre che nessuno non riesca a chiudere prima, in pieno stile McGregor, finalizzatore nato dalla forza bruta.

Foto: G Holland / Shutterstock.com