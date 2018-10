VIDEO Nurmagomedov demolisce Conor McGregor, gli highlights del match MMA e la rissa dopo l’incontro! Brividi a Las Vegas

Nella notte italiana è andato in scena il match più atteso dell’ultimo decennio per quanto riguarda la MMA. Khabib Nurmagomedov ha sconfitto Conor McGregor per sottomissione durante la quarta ripresa e ha così confermato la cintura mondiale dei pesi leggeri demolendo la grande icona delle arti marziali miste in un incontro estremamente appassionante e avvincente. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA) i due lottatori se ne sono date di santa ragione e c’è stato anche un post mach da brividi. Di seguito il VIDEO con gli highlights del combattimento e la rissa dopo l’incontro.

Foto: shutterstock