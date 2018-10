Ciclismo su pista, Coppa del Mondo 2019: tutti i risultati della prima giornata in Francia. Vince Confalonieri, tre podi azzurri

Prima giornata davvero esaltante nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo di ciclismo su pista per quanto riguarda la nazionale italiana: una vittoria e tre podi totali per gli azzurri. Andiamo a riepilogare tutti i risultati delle finali odierne.

Inseguimento a squadre femminile

L’Australia batte in finale la Nuova Zelanda. Super Italia che trova la medaglia di bronzo. (Clicca qui per la cronaca della gara)

Inseguimento a squadre maschile

Danimarca straripante: addirittura raggiunta la Gran Bretagna in finale. C’è il bronzo anche qui per gli azzurri, con il nuovo record italiano. (Clicca qui per la cronaca della gara)

Corsa a punti femminile

Trionfo da campionessa europea in carica per una strepitosa Maria Giulia Confalonieri. (Clicca qui per la cronaca della gara)

Corsa a punti maschile

Niente da fare per Liam Bertazzo, solo 20mo con un solo punto guadagnato. Vince il teutonico Moritz Malcharek con 53 punti e due giri conquistati. Battuti il britannico Mark Stewart e il grego Christos Volikakis.

Team sprint femminile

Finale davvero spettacolare e decisa al fotofinish: le russe Shmeleva e Voinova si impongono sulle australiane McCulloch e Morton per un solo millesimo. Bronzo all’Ucraina. 13ma posizione per l’Italia: coppia formata da Gloria Manzoni e Miriam Vece.

Team sprint maschile

Tutto troppo facile per i grandi favoriti olandesi: 42.939 per battere di oltre mezzo secondo nella finalissima la Francia. Medaglia di bronzo che va alla Russia.













Foto: Twitter Federciclismo