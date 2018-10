Ciclismo su pista, Coppa del Mondo 2019: Maria Giulia Confalonieri in trionfo nella corsa a punti

Super Italia nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, in terra transalpina: arriva il terzo podio di questa prima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di ciclismo su pista. Dopo due bronzi c’è però il trionfo: Maria Giulia Confalonieri domina la corsa a punti in maglia di campionessa d’Europa in carica della specialità.

L’azzurra si gestisce al meglio, con una tattica unica che aveva saputo adottare anche in occasione del trionfo continentale in quel di Glasgow. Non partecipa ai primi sprint, ma va a prendersi il giro, mettendo così 20 punti in cassaforte. Lo spettacolo però è sul finale: partecipa agli ultimi tre sprint conquistando il sesto, arrivando seconda nel settimo e anche in quello conclusivo. 34 punti utili per battere di una sola lunghezza l’ucraina Ganna Solovei, mentre in terza piazza conclude la teutonica Charlotte Becker.













gianluca.bruno@oasport.it