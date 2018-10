Ciclismo su pista, Coppa del Mondo 2019: terzo posto per il quartetto femminile, vince l’Australia

Si apre con un podio nella prima finale la tappa iniziale della Coppa del Mondo 2019 di ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia). A riuscire a conquistare la medaglia di bronzo sono state le ragazze del quartetto di inseguimento a squadre: Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Silvia Valsecchi e Marta Cavalli.

Seconde in qualifica ieri, non erano riuscite però ad agguantare la finale per l’oro nel primo turno. Vita piuttosto facile nella finalina per la terza piazza contro la Germania: 4:19.428 il tempo delle azzurre, 4:21.737 quello delle teutoniche. Ad aggiudicarsi il successo è stata l’Australia che con il super crono di 4:16.957 si è imposta nell’atto conclusivo contro la Nuova Zelanda.













Foto: Twitter Federciclismo