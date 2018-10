Ciclismo su pista, Coppa del Mondo 2019: anche gli uomini sul podio dell’inseguimento a squadre, ancora record italiano!

Nuova finale e nuovo podio per la nazionale italiana di ciclismo su pista nella prima tappa della Coppa del Mondo 2019: in Francia, nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, anche il quartetto di inseguimento a squadre maschile riesce a trovare la terza piazza. Gran prova per Liam Bertazzo, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Michele Scartezzini, campioni d’Europa in carica.

3:53.153 il tempo nella finalina per il piazzamento per il quartetto di Marco Villa: per la seconda volta consecutiva nel giro di poche ore arriva il record italiano di specialità. Battuto l’Huub Wattbike Test Team (3:55.464). Il successo è andato alla Danimarca, grandissima favorita: gli scandinavi hanno addirittura raggiunto dopo due chilometri i rivali della Gran Bretagna.













