Ciclismo, gli obiettivi di Vincenzo Nibali nel 2019. Giro d’Italia, Vuelta e Lombardia nel mirino

Archiviato un 2018 all’insegna della sfortuna, Vincenzo Nibali può finalmente guardare alla nuova stagione con rinnovata fiducia ed entusiasmo. L’esaltante prova al Giro di Lombardia, concluso al 2° posto alle spalle di Thibaut Pinot, ha dimostrato come il 33enne siciliano abbia ritrovato la condizione migliore e sia pronto a lasciarsi definitivamente alle spalle l’infortunio alle vertebre rimediato al Tour de France per concentrarsi sulla preparazione invernale in vista del 2019.

L’asso del ciclismo italiano, ad eccezione di clamorose sorprese, correrà un altro anno per la Bahrain-Merida, onorando sino al termine il proprio contratto. Il team diretto da Brend Copeland sembra in grado di mettere a disposizione dello Squalo dello Stretto una formazione rafforzata e ancora più competitiva. Confermato infatti l’utilissimo Domenico Pozzovivo, mentre dalla BMC arriveranno Damiano Caruso ed il 26enne belga Dylan Teuns, corridore in netta crescita come ha dimostrato il 3° posto al Lombardia.

Per quanto riguarda gli impegni della prossima stagione, in attesa di ufficializzare le proprie intenzioni, Nibali ha dimostrato un forte interesse per il Giro d’Italia 2019 già nelle dichiarazioni all’arrivo del Lombardia. La 102ma edizione della Corsa Rosa, che sarà presentata il 31 ottobre a Milano, partirà da Bologna sabato 11 maggio. Verosimile immaginare che il corridore siciliano concentrerà la preparazione in vista del Giro e della Vuelta, tralasciando un Tour de France avaro di soddisfazioni dopo il trionfo del 2014. L’obiettivo nelle corse a tappe sarà quindi migliorare quanto fatto nel 2017, con il 3° posto al Giro e la seconda posizione in Spagna.

Occhi puntati però anche sulle grandi classiche, nelle quali Nibali ha testimoniato di poter essere sempre competitivo, con la straordinaria vittoria alla Milano-Sanremo. In tal senso e visti i risultati delle edizioni precedenti, il Giro di Lombardia 2019 non può che essere l’obiettivo principale, ma lo Squalo ha dimostrato di potere far saltare il banco in qualsiasi occasione. Insomma, con un corridore come Vincenzo Nibali è lecito aspettarsi grandi sorprese.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo