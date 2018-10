Vincenzo Nibali, Giro di Lombardia: “Ho corso col cuore. Mercato? Sono arrivate offerte, vedremo. E sul Giro d’Italia 2019…”

Vincenzo Nibali è stato semplicemente meraviglioso al Giro di Lombardia 2018, lo Squalo si è inventato una delle sue proverbiali azioni e ha corso da autentico campione qual è: l’attacco sul Muro di Sormano insieme a Thibaut Pinot e la lunga fuga successiva insieme al francese, a Bernal e a Roglic hanno scaldato tutto il pubblico presente, il fenomeno siciliano ha sognato anche a vittoria ma sul Civiglio si è dovuto arrendere al transalpino che era oggettivamente l’uomo più forma del momento.

Il capitano della Bahrain Merida ha concluso al secondo posto a tre mesi dall’infortunio subito al Tour de France: la frattura della decima vertebra toracica sembra ormai essere alle spalle, peccato che la condizione sia arrivata con un leggero ritardo rispetto ai Mondiali di Innsbruck dove al top poteva davvero essere protagonista.

Il siciliano ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni della Rai: “Io semplicemente chiedo sempre il massimo da me stesso, oggi ce l’ho messa veramente tutta ma le gambe hanno detto no. Ho avuto un piccolo mancamento, negli ultimi chilometri avevo poche energie e mi sono gestito con quello che avevo. Io ho fatto un’ultima salita di gestione, poi quando il gruppetto dietro mi ha ripreso sono andato via nuovamente per prendere il secondo posto. Sono moralmente contento dopo tutto quello che mi è successo, settimana prossima farò il controllo definitivo per vedere se ho risolto il problema. Oggi Pinot ha corso benissimo ed era difficile batterlo. Sono rimasto sempre con lui, ci siamo giocati tutto sul Civiglio. Non sono super felice per il secondo posto ma va bene così“.

Stamattina si è parlato del possibile interessamento del Team Sky per Vincenzo Nibali ma il messinese ha risposto con una battuta: “Il mercato? Del pesce, della carne? Il prossimo anno sarò in scadenza ma non è il momento di parlarne, ora ci riposeremo in inverno e la prossima stagione è importante per me. Il Principe ha creduto tanto in me, sono in una grande squadra come la Bahrain Merida. Sono arrivate delle offerte ma è normale che sia così“.

Tutti sperano di ammirare Vincenzo Nibali al prossimo Giro d’Italia: “Vegni mi ha svelato qualche dettaglio e vediamo, quest’anno ho saltato il Giro perché puntavo più sul Tour. Scopriremo le carte più avanti, al momento non so ma io al Giro do qualcosa in più perché ci sono molto legato”.













Foto: Pier Colombo