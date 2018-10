Champions League, i risultati di oggi (3 ottobre). Vittorie di Barcellona e PSG, Inter e Napoli perfette

Si è conclusa la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Italiane ampiamente promosse: l’Inter ha vinto sul campo del PSV per 1-2 grazie alle reti di Nainggolan e Icardi che hanno rimediato al vantaggio di Rosario, impresa stellare del Napoli che in casa ha sconfitto il Liverpool con un gol allo scadere di Insigne.

Nel girone dell’Inter, il big match tra Barcellona e Tottenham è stato vinto dai blaugrana per 4-2: Coutinho apre le marcature al 2′ e poi serve l’assist per il raddoppio di Rakitic, nella ripresa arriva la puntuale doppietta di Messi che rende inutili le reti di Kane e Lamela. Nel girone del Napoli, invece, il PSG ha demolito la Stella Rossa per 6-1 grazie anche alla tripletta di Neymar.

Il Porto batte il Galatasaray per 1-0 grazie al gol di Marega, il Borussia Dortmund affonda il Monaco per 3-0 con le reti di Larsen, Paco (che sbaglia un rigore) e Reus tutte nella ripresa. Successo dello Shalke 04 sul campo della Lokomotiv Mosca grazie a un gol di McKennie all’88’ mentre l’Atletico Madrid si è sbarazzato nel Brugge con una doppietta di Griezmann e un gol allo scadere di Koke che hanno neutralizzato Groeneveld.

CHAMPIONS LEAGUE: I RISULTATI DI OGGI (3 OTTOBRE)

Lokomotiv Mosca-Shalke 0-1

PSG-Stella Rossa 6-1

Atletico Madrid-Brugge 3-1

Borussia Dortmund-Monaco 3-0

Porto-Galatasaray 1-0

Napoli-Liverpool 1-0

PSV Eindhoven-Inter 1-2

Tottenham-Barcellona 2-4

Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com