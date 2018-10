Basket, EuroCup 2018-2019: esordio vittorioso per Trento sul Partizan, Brescia KO col Monaco

La giornata delle italiane nell’EuroCup 2018-2019, cominciata con la sconfitta di Torino a Francoforte, termina con sorti alterne per Trento e Brescia. Se la formazione di Maurizio Buscaglia ha superato, in un incontro non facile, il Partizan Belgrado, quella di Andrea Diana non è riuscita a bagnare felicemente l’esordio assoluto in Europa, vedendosi sconfitta dal Monaco.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-PARTIZAN BELGRADO 82-73

Sono circa 2000 gli spettatori che si ritrovano sulle tribune della BLM Group Arena, che poi altro non è che il PalaTrento. L’inizio è favorevole alla formazione ospite, che va sul 5-11 con le iniziative di Zagorac e poi di Marinkovic, vero controllore della situazione fino al 10-19. Trento fatica fino alla metà del secondo periodo, poi si sblocca Jovanovic e l’Aquila riprende a spiccare il volo, rientrando fino al -1 (31-32). Marinkovic scuote ancora il Partizan, che risale fino al 34-43, solo per concedere ai padroni di casa il rientro sul 43 pari all’intervallo. Al ritorno in campo, la Dolomiti Energia si fa più presente in difesa, il che porta un certo numero di vantaggi in attacco: dal 46-48 arriva un parziale di 11-0 che è farina del sacco di Hogue, Marble e Radicevic. Chi non si arrende è Nikolic, che trova il modo di riportare gli ospiti in scia (62-58 dopo 30 minuti). Paige infila subito la tripla del -1, ma è solo un sussulto, perché Trento scappa via, con Forray che fa 7 dei 9 punti che portano i padroni di casa sul 71-61. Il Partizan non trova più modo di rientrare e Maurizio Buscaglia può così festeggiare la prima vittoria dei suoi oltreconfine. Top scorer per Trento è Radicevic con 15 punti, per il Partizan lo è Marinkovic con 19.

GERMANI BASKET BRESCIA-AS MONACO 68-80

Avrebbe meritato ben altra fine e forse ben altro pubblico il primo impegno europeo della storia di Brescia: a riempire le tribune del PalaLeonessa sono poco più di 1800 persone. Fin da subito il canovaccio è quello temuto, con Kikanovic che domina sotto le plance e porta la formazione ospite su un 7-14 che diventa 9-18 e 11-24 coi canestri di Jones e Robinson. A Brescia va tutto storto da tre (4/21), ma una reazione provano a orchestrarla Ceron, Abass e Brian Sacchetti. Luca Vitali riporta i suoi a -4, ma Hummer e Lacombe assistono Kikanovic nel riportare il Monaco sul +9 all’intervallo (34-43). Al ritorno in campo per la Germani le cose vanno di nuovo peggio, con l’ex Reggio Emilia Needham e Robinson che firmano il +14 ospite (40-54), che diventa +15 quando ci si avvicina a fine terzo quarto. Brescia non ha mai davvero l’occasione per rientrare nella partita, che la formazione allenata da Saso Filipovski porta senza grandi problemi a casa. Top scorer: per Brescia Hamilton con 16 punti, per il Monaco Kikanovic con 20.













Credit: Ciamillo