Calcio, Champions League 2018-2019: Napoli-Liverpool 1-0, impresa dei partenopei! Insigne segna allo scadere

Grandissima impresa del Napoli, che nel secondo turno di Champions League gioca una partita di primissimo livello e batte con merito il Liverpool per 1-0. Il gol è stato realizzato al minuto numero 89 da Lorenzo Insigne, che ha così coronato una partita di altissima qualità, in cui più di una volta era andato vicino alla realizzazione. Da lodare anche la prestazione di Ospina, autore di due soli interventi veri, ma entrambi decisivi ai fini di quello che è poi stato il risultato finale. Con questo risultato, il Napoli si colloca al primo posto nel girone C e può così prepararsi alla trasferta di Parigi del prossimo 24 ottobre con una grande carica in più.

Il primo tempo si rivela ciò che il San Paolo s’aspettava: una battaglia totale senza esclusione di colpi. Al decimo minuto, dopo una lotta vibrante su tutti i settori del campo, la prima occasione ce l’ha il Napoli: Insigne viene servito a sinistra, da lato a lato, da Milik: il suo tiro supera Alisson e sfiora il palo alla destra dell’ex portiere della Roma. Il giocatore partenopeo ci riprova cinque minuti dopo dalla distanza, ma senza esito. Subito dopo Keita si fa male alla schiena e dev’essere sostituito da Alexander: la circostanza causerà quattro minuti di recupero. Koulibaly è il primo ammonito della gara per intervento in gioco pericoloso su van Dijk, dopodiché il Liverpool si procura diverse possibilità per andare vicino alla porta di Ospina, senza che in nessun caso il portiere del Napoli sia realmente in pericolo. Poco dopo la mezzora ci riprova Milik dal limite dell’area: stavolta Alisson necessita di due tempi per fermare il pallone. Passa il tempo, aumenta l’intensità e aumenta pure la probabilità che l’arbitro Kassai si faccia sfuggire di mano la partita, cosa che puntualmente succede durante il recupero. Volano gli scontri oltre il lecito, su uno solo v’è il suo intervento: quello, in durissimo tackle scivolato, di Milner su Allan, che viene ritenuto meritevole solo del giallo, ma la cui pericolosità era evidente. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, mentre Napoli viene bagnata dalla pioggia.

Comincia il secondo tempo, ma non cambia la musica: è sempre il Napoli a spingere sull’acceleratore, con Insigne che serve Milik intorno ai venti metri: Alisson deve spedire in angolo. La formazione di Ancelotti attacca con continuità, e trova un’altra possibilità al 58° minuto con Fabian Ruiz servito ancora da Milik per vie centrali: a sventare il pericolo ci pensa Alexander-Arnold. Riemerge il Liverpool, con Salah che prima non riesce a concretizzare una propria presenza al centro dell’area e poi tira a lato dal limite. Ancelotti toglie Fabian Ruiz e Milik per inserire Mertens e Verdi. Quest’ultimo si fa vedere subito con un tiro altissimo. C’è spazio anche per Koulibaly, che serve Callejon tagliando tutta l’area di rigore: il tiro di quest’ultimo viene respinto da Gomez a due metri dalla linea. Al minuto numero 81 il San Paolo sente strozzarsi l’urlo in gola: Mario Ruiz trova Mertens al limite dell’area piccola, il destro è violentissimo e Alisson battuto, ma ci si mette la traversa a negare il gol ai partenopei. Poco dopo, uno svarione della difesa regala a Salah una gran possibilità, ma nella corsa incrociata verso il pallone tra lui e Ospina arriva prima il portiere azzurro, che salva la parità. E’ solo il preludio all’esplosione: Callejon, crossando dalla destra, trova Insigne solo davanti ad Alisson che è troppo verso la destra della porta: il partenopeo appoggia e regala il vantaggio al Napoli. Il San Paolo diventa una bolgia assordante, negli ultimi minuti non si sente più nulla e la partita scorre inevitabile verso la sua fine: è festa napoletana con annesso primo posto nel girone.

NAPOLI-LIVERPOOL 1-0 (89′ Insigne)

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik (dall’80’ Zielinski), Fabian Ruiz (dal 68′ Verdi); Milik (dal 68′ Mertens), Insigne.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner (dal 75′ Fabinho), Wijnaldum, Keita (dal 18′ Alexander); Salah, Firmino, Mané (dall’88’ Sturridge).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DI NAPOLI-LIVERPOOL













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Gennaro Di Rosa / Shutterstock