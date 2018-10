Champions League 2018-2019: PSV-Inter 1-2, altra rimonta nerazzurra. Decidono Nainggolan ed Icardi

E’ sempre un Inter di rimonta in questa Champions League. Altra vittoria dei nerazzurri, che superano 2-1 il PSV con le reti di Nainggolan ed Icardi, che ribaltano il vantaggio iniziale di Rosario. Un successo fondamentale in ottica qualificazione, visto che ora la squadra di Spalletti si trova in testa insieme al Barcellona a sei punti.

La prima occasione della partita è di marca olandese al quarto minuto con Bergwijn: sponda perfetta di De Jong per l’accorrente Bergwijn che tutto solo in area di rigore calcia malissimo sopra la traversa a pochi passi da Handanovic. Gli olandesi vanno vicini al vantaggio anche con il tiro dalla distanza di Rosario, che viene deviato da Skriniar, ma Handanovic riesce a salvarsi ancora.

E’ lo stesso Rosario a segnare il gol dell’1-0. Destro meraviglioso dalla distanza del centrocampista degli olandesi che si infila sotto l’incrocio dei pali. L’Inter si butta subito alla ricerca del pareggio ed è Icardi ad avere due occasioni entrambe di testa: nella prima l’argentino sfiora il palo, mentre nella seconda è Zoet a salvare sulla linea. Il pareggio, però, arriva e anche meritatamente nel finale con Nainggolan: Zoet sbaglia completamente sul tiro di Asamoah, sulla respinta si avventa Icardi. Il tiro dell’argentino viene respinto, ma arriva puntuale il belga che con un destro potente pareggia i conti.

Il secondo tempo si apre subito con un’occasione per parte. Prima è Icardi ad impegnare Zoet con un colpo di testa, poi è il palo a fermare il sinistro di Pereiro ad Handanovic battuto. Al 60′ l’Inter trova il vantaggio ed è ancora Mauro Icardi a timbrare il cartellino in Champions League. Seconda partita e secondo gol del capitano argentino, che, sfruttando una disastrosa uscita di Zoet, salta il portiere e appoggia a porta vuota il 2-1.

Ancora Icardi ha il pallone per andare sul 3-1, ma Zoet questa volta riesce a respingere. Nel finale, però, è Handanovic a mettere le sue mani sui tre punti nerazzurri. Parata sensazionale dello sloveno, che si supera sulla rovesciata di Malen con un tuffo a mano aperta nell’angolino.













erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Bertani / Shutterstock.com