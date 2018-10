Basket, Eurocup 2018-2019: un’altra sconfitta per Trento. Ankara vince con un super Tj Campbell

Trento non sa più vincere. Continua il periodo da incubo per la Dolomiti Energia che subisce la sesta sconfitta consecutiva tra campionato e coppa e compromette le ambizioni di passaggio del turno nell’EuroCup 2018/2019. Alla BLM Group Arena la formazione turca del Turk Telekom Ankara supera la squadra di coach Maurizio Buscaglia per 77-81 al termine di una partita dall’andamento altalenante. Trento, rientrata in gara dopo un avvio difficile grazie soprattutto alla grinta di capitan Forray, ha ceduto nell’ultimo quarto di fronte alla superiorità della squadra ospite.

MVP indiscusso della serata Tj Campbell, che chiude con 23 punti e 7/12 da tre. Sugli scudi per Ankara anche Sylven Landesberg (16 punti) e Vladimir Stimac (13 punti e 11 rimbalzi). A Trento non sono bastati i 17 punti di Diego Flaccadori e i 14 di Dustin Hogue.

Inizio da incubo per Trento che dopo nemmeno quattro minuti si ritrova sotto 0-14. La Dolomiti Energia trova i primi punti con Flaccadori, ma Ankara continua ad essere infallibile al tiro e raggiunge il massimo vantaggio con una tripla di Campbell (8-24). Nel momento di massima difficoltà è capitan Forray a suonare la carica: con un parziale di 10-0, aperto da quattro punti dell’italo-argentino, Trento si riavvicina e chiude il primo quarto 18-24.

Secondo periodo all’insegna dell’equilibrio con errori e palle perse per entrambe le squadre. La formazione di coach Buscaglia è abile nell’approfittare delle numerose imprecisioni al tiro degli ospiti, che chiudono la frazione con un 2/15 dal campo, per accorciare ulteriormente lo svantaggio e portarsi all’intervallo con un solo punto di distacco sul 32-33.

Avvio di terzo quarto complicato con Ankara che segna 5 punti consecutivi. Trento però non si scompone, il solito Pascolo recupera un pallone in attacco e Houge appoggia al ferro i due punti che valgono il sorpasso (42-40). Forray, ancora protagonista sia in attacco sia in difesa, guida i propri compagni al massimo vantaggio sul 52-45, ma la Turk Telekom si riporta sotto nel finale chiudendo la frazione sul 54-53.

Ultimo parziale fatale per la formazione di coach Buscaglia. La compagine anatolica tenta un primo allungo con due triple di Campbell (54-59), Trento prova a rimanere a contatto con quattro punti consecutivi di Mian (60-64), ma l’attacco della Dolomiti Energia si blocca sul più bello. Ankara si porta sul +10 dopo un fallo tecnico fischiato alla panchina trentina. Trento cerca ancora di riportarsi in partita, ma un secondo tecnico nei confronti di Buscaglia ed il conseguente allontanamento dell’allenatore italiano segnano la resa definitiva. La Dolomiti Energia accorcia le distanze, ma non basta. Ankara sbanca la BLM Group Arena 77-81.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – TURK TELEKOM ANKARA 77-81 (18-24; 14-9; 22-20; 23-28)

Dolomiti Energia Trento: Marble 7, Radicevic 5, Pascolo 10, Mian 8, Forray 10, Flaccadori 17, Mezzanotte 5, Hogue 14, Jovanovic 1

Turk Telekom Ankara: Landesberg 16, Kaya, Sonsirma 3, Arslan 11, Peker 9, Cetin, Turen 2, Yildirim, Gabriel 4, Campbell 23, Stimac 13













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo