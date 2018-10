Basket, EuroCup 2018-2019: Brescia cerca l’impresa in casa del Galatasaray

Domani alle ore 19:00 riprende il cammino della Germani Brescia in EuroCup in casa dei turchi del Galatasaray. La partenza dei lombardi nella competizione è stata da dimenticare: due sconfitte con uno scarto medio di oltre 15 punti, di cui una tra le mura amiche contro il Monaco (la più grave). Il Galatasaray, invece, non ha iniziato male, vincendo il match d’esordio contro il MoraBanc Andorra per poi uscire sconfitta, ospite dell’Ulm, solamente alla conclusione di due overtime.

La Germani, dopo le sconfitte in Supercoppa, nella prima di campionato e nelle succitate di EuroCup è riuscita a sbloccarsi ieri di misura contro Reggiana. Coach Andrea Diana spera che i suoi ragazzi riescano a sfruttare l’entusiasmo della vittoria per l’incontro di domani sera, cercando di ribaltare i favori del pronostico, assolutamente appannaggio dei turchi. Per fare ciò ci vorrà una grande prova di squadra prima ancora che individuale. Considerando, poi, che la situazione di classifica è già critica (Brescia è l’unica nel girone a secco di punti), un risultato positivo su un campo così dura servirebbe anche a mandare un messaggio alle avversarie. Viceversa l’ennesima battuta d’arresto renderebbe le restanti partite della compagine italiana molto delicate.

Sarà essenziale per cercare il colpaccio una gran prova del play Luca Vitali accompagnato dal miglior Awudu Abass, energico in difesa e un fattore in fase offensiva. Serve, inoltre, una bella prestazione da parte del numero 1 statunitense Jordan Hamilton e del solito, preziosissimo aiuto della panchina, dove figurano cestisti di livello come Bryon Allen, Marco Ceron e Brian Sacchetti, in grado di creare grattacapi alle seconde unità del Galatasaray.

