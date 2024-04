Basket Serie A, Brescia batte Tortona e rimane un’altra settimana in vetta alla classifica

Almeno un’altra settimana in vetta per la Germani Basket Brescia. Nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A di pallacanestro, la squadra di Alessandro Magro ha ragione della Bertram Derthona Tortona con il punteggio di 72-65. Sfida a lungo a basso punteggio, per i padroni di casa sono CJ Massinburg (11) e Nicola Akele (10 in 19′) a ben figurare in attacco, Derthona invece ha quattro giocatori in doppia cifra, con Colbey Ross capofila a 15 seguito da Chris Dowe, ma sparacchia da tre punti con un 7/31 complessivo. Brescia guadagna così due punti importanti che le permetteranno di guadagnare terreno su una tra Reyer Venezia e Virtus Segafredo Bologna, che si sfideranno domani alle 18.15.

Il match dà sin dall’inizio vibrazioni da playoff, con tanta intensità sui due lati del campo, ma si fa un po’ fatica a segnare, con le due squadre che hanno percentuali parecchio basse. Colbey Ross è il primo a rompere l’equilibrio con due triple per il 5-10 al 6′, ma Brescia riesce a rimanere in scia grazie ai cinque punti di Kenny Gabriel e le giocate di Miro Bilan per il 13-14 del 10′.

Brescia prova a dare una spallata alla sfida nei primi minuti del secondo quarto: tripla di Cournooh, due punti di Akele e minibreak di 6-0 in un minuto e mezzo, ma Tortona si rianima con la schiacciata nel traffico di Dowe. L’equilibrio permane, la capolista prova a tenere la testa della partita con Petrucelli, ma Tortona torna avanti con il contropiede concretizzato da Strautins al 18′ (26-28). Si continua a segnare poco, Massinburg firma il pari a 16” dalla fine ma un’altra tripla senza senso di Colbey Ross chiude il primo tempo sul 33-36.

Terzo parziale che non vede nessuna delle due squadre prevalere, con Brescia che ci mette un nonnulla per rimettere la testa avanti sul 39-38 di Christon. Tortona prova a chiudere il proprio canestro producendosi in un minibreak di 0-6 puntellato dalla tripla di Chris Dowe, ma Massinburg e Christon non ne vogliono sapere, con Akele che firma poi il 50 pari del 30′.

Brescia mette poi le marce alte: primo canestro di Della Valle, tripla di Cournooh e canestri di Massinburg ed Akele, arriva un parziale di 9-2 in favore della Germani per il massimo vantaggio dei padroni di casa sul +7, che si aggiorna poi sul 61-53 del 35′. In una partita a basso punteggio otto lunghezze possono essere tante, ma c’è la reazione di Tortona (che ha visto Ross eclissarsi) con Obasohan, Baldasso e Weems per il -2. Brescia è però più fredda, un gioco da tre punti di Petrucelli le permette di riavere cinque lunghezze di vantaggio, con gli ospiti che non vanno oltre le quattro lunghezze di margine nel finale.