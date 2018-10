Basket, EuroCup 2018-2019: Brescia cade nel finale a Ulm. Trento sconfitta a Valencia

Serata amara per le italiane in EuroCup. Nella 5a giornata arrivano due sconfitte esterne che complicano ulteriormente il cammino di Brescia e Trento nella competizione. La Germani cade a Ulm nel finale, 83-82 il punteggio, dopo essere stata in vantaggio per gran parte della partita. La squadra di coach Diana, che ha dovuto rinunciare a Luca Vitali influenzato, lotta fino alla fine grazie soprattutto ai 23 punti di Jordan Hamilton e ai 18 punti e 10 rimbalzi di Awudu Abass, ma paga a caro prezzo le troppe palle perse e gli errori dalla lunetta (19/29). A Valencia Trento cade nettamente 87-66 nonostante un buon avvio di gara. La squadra di Buscaglia è rimasta in partita fino all’inizio del quarto periodo, quando la superiorità offensiva dei padroni di casa ha fatto la differenza. Altra sconfitta per la Dolomiti Energia che non riesce ad uscire dalla crisi.

Ritmi elevati e punteggio alto nel primo quarto tra Ulm e Brescia, con le due squadre decisamente meglio in attacco che in difesa. La Germani chiude la prima frazione in vantaggio 24-29 e allunga nel secondo periodo approfittando della difficoltà al tiro della formazione tedesca (0/10 da tre punti in avvio) raggiungendo il massimo vantaggio sul 24-35. Nel finale di primo tempo la squadra di casa accorcia le distanze grazie ad un parziale di 7-0 e chiude il secondo quarto sul 40-45.

Nel secondo tempo la partita cambia completamente volto. Ulm rientra in campo con più convinzione e grazie ad una tripla di Javonte Green trova il pareggio sul 57-57. L’attacco di Brescia fatica ad ingranare e la formazione di casa chiude il parziale in vantaggio 67-63. Ultimo quarto all’insegna dell’equilibrio. La Germani torna avanti 67-69 grazie ad una tripla di Moss, ma Ulm reagisce e tenta l’allungo. Nel momento di maggior difficoltà per la squadra di Diana, Jordan Hamilton trova otto punti consecutivi e riporta avanti Brescia 81-82, a 21 secondi dalla fine. Sulla ripartenza Ulm trova i due punti del controsorpasso con Katin Reinhardt, colpevolmente dimenticato dalla difesa bresciana. La Germani avrebbe 7 secondi per organizzare il tiro del sorpasso, ma Allen ed Hamilton pasticciano sulla rimessa regalando il pallone alla formazione tedesca e condannando Brescia alla sconfitta.

Trento inizia al meglio la difficile sfida alla Fonteta di Valencia portandosi in vantaggio 17-21 al termine di un ottimo primo quarto. Nel secondo periodo la formazione spagnola inizia a macinare gioco mettendo in difficoltà gli uomini di Buscaglia. Due triple del belga Sam van Rossom valgono il sorpasso degli spagnoli, 29-27. Trento prova a rimanere a contatto, ma altri due canestri dall’arco, di San Emeterio e di Dubljevic, fissano il punteggio sul 45-37 all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto Valencia amministra il vantaggio non permettendo a Trento di accorciare le distanze e mantenendo la Dolomiti Energia ad otto punti di distacco, 62-54. L’avvio di quarto periodo spegne definitivamente le speranze della formazione italiana: Valencia firma un parziale da 9-0 e si porta sul 71-54. Trento prova a contenere il margine, ma la squadra di Jaume Ponsarnau continua a trovare punti facili e, complice un atteggiamento difensivo troppo remissivo dei giocatori in maglia bianconera, fissa il punteggio finale sul 87-66.

Questi i tabellini delle due partite:

RATIOPHARM ULM – GERMANI BRESCIA 83-82 (24-29; 16-16; 27-18; 16-19)

Ratiopharm Ulm: Reinhardt 5, Miller 18, Evans 11, Green 19, Guether 3, Thmpson 6, Akpinar 7, Radosavljevic, Ugrai 2, Fotu 7, Kraemer 5

Germani Brescia: Allen 17, Hamilton 21, Ceron 4, Abass 18, Laquintana 2, Mika 6, Beverly 2, Zerini, Moss 8, Sacchetti 4

VALENCIA BASKET – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 87-66 (17-21; 28-16; 17-17; 25-12)

Valencia Basket: Garcia 3, Abalde 10, Labeyrie 7, Van Rossom 11, Thomas 15, Tobey 2, Dubljevic 15, Vives, San Emeterio 8, Thomas 14, Doornekamp 2, Galarza

Dolomiti Energia Trento: Marble 7, Radicevic 9, Pascolo 7, Mian, Forray 8, Flaccadori 6, Mezzanotte 2, Gomes 7, Hogue 13, Jovanovic 7













Credit: Ciamillo