Basket, EuroCup 2018-2019: altra giornata amara per i colori azzurri. Torino e Trento sconfitte nettamente dai russi del Kazan e dello Zenit

Le squadre italiane continuano a faticare in EuroCup: dopo la sconfitta di ieri di Brescia contro il Galatasaray, arrivano anche i due risultati negativi della Fiat Torino e della Dolomiti Energia Trento, sconfitte rispettivamente dall’Unics Kazan (92-78) e dallo Zenit San Pietroburgo (60-93). In totale 9 partite disputate dalle nostre portacolori e una sola vittoria, quella all’esordio di Trento contro il modesto Partizan. Uno score davvero da brividi che relega le formazioni del Bel Paese nelle ultime posizioni dei propri gironi, difficili da superare di questo passo.

Partiamo dai piemontesi, i quali erano attesi alla sfida sicuramente più ardua in casa dei russi del Kazan, dominatori indiscussi del girone D con 3 vittorie su 3, tutte con oltre 10 punti di vantaggio. La partita viene decisa già dopo i primi 10′ con la formazione di casa in vantaggio 31-6! Un parziale difficile anche da commentare, con Torino andata a canestro solo una volta da 2 più 4 liberi. Numeri che non lasciano spazio ad interpretazioni. La squadra di coach Larry Brown ha provato a ricucire nei restanti periodi ma ciò non è bastato a risollevare le sorti di un match mai mentalmente iniziato e concluso con il punteggio di 92-78. Unico a salvarsi Tekele Cotton, con i suoi 18 punti, migliore in campo Raymar Morgan, autore di 25 punti con 9/12 al tiro.

Di male in peggio con la sfida serale della Dolomiti. Si sapeva che sarebbe stato un incontro difficile contro lo Zenit, ma perdere di 33 punti davanti al proprio pubblico è ai limiti dell’incredibile, un 93-60 che sa di batosta e di ridimensionamento per i ragazzi di mister Vincenzo Esposito, nessuno dei quali è riuscito a brillare o quantomeno salvarsi dall’imbarcata. Al contrario, i russi sono stati tutti molto performanti (7 giocatori da 10+ punti). Ora la squadra italiana è penultima in classifica davanti al Turk Telekom, da incrociare la prossima settimana al PalaTrento, in una sfida da vincere assolutamente per riportarsi in zona qualificazione.

IL TABELLINO DELLE PARTITE

UNICS Kazan-Fiat Torino 92-78 (31-6, 18-21, 20-25, 23-26)

Kazan: Sergeev 3, Morgan 25, Lockett 5, Ndour 14, McCollum 15, Ponkrashov 3, Klimenko 6, Smith 7, Koleshnikov 0, Henry 7, Kaimakoglou 7.

Torino: Wilson 6, Rudd 5, Carr 11, Poeta 11, Delfino 2, Cusin 1, McAdoo 9, Taylor 15, Cotton 18.

Dolomiti Energia Trento-Zenit San Pietroburgo 60-93 (14-21, 19-23, 14-24, 13-25)

Trento: Marble 5, Radicevic 2, Pascolo 7, Mian 0, Forray 6, Flaccadori 13, Mezzanotte 5, Hogue 8, Jovanovic 14.

Zenit: Reynolds 14, Mekel 11, Trushkin 10, Voronov 10, Simonovic 13, Panin 5, Uthoff 10, Scrubb 14, Valiev 6.

