Atletica, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: assegnati gli ultimi undici titoli. Per l’Italia un argento, due quinti ed un ottavo posto

Assegnati gli ultimi undici titoli dell’atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina classifiche stilate sommando due prove. Quattro azzurrini oggi in gara, per l’Italia una medaglia d’argento, due quinti ed un ottavo posto: andiamo a scoprire tutti i medagliati odierni.

Nei 200 metri piani femminili oro all’islandese Gudbjorg Jona Bjarnadottir con 47″02, davanti all’italiana Dalia Kaddari, argento in 47″69, mentre il bronzo è della brasiliana Leticia Maria Nonato Lima con 47″87. Nella 5 km di marcia femminile titolo alla cinese Xi Ricuo con il tempo aggregato di 45’03″49, davanti alla messicana Sofia Elizabeth Ramos Rodriguez, seconda in 45’58″97 ed alla greca Olga Fiaska, terza con 46’10″02. Quinto posto per la nostra Simona Bertini, con il crono di 48’11″11.

Nei 400 metri ostacoli femminili oro alla colombiana Cabezas Caracas con il crono complessivo di 1’57″58, argento all’algerina Loubna Benhadja con 2’00″68, mentre il bronzo va alla spagnola Carla Garcia con 2’00″76. Quinta piazza per l’italiana Emma Silvestri, con il tempo di 2’01″50. Nel salto con l’asta maschile oro al francese Baptiste Thiery con un totale di 10.37 metri saltati, davanti al nipponico Kazuki Furusawa, secondo con 10.32, ed al russo Dmitriy Kachanov, con egual misura, ma terzo. Ottavo il nostro Ivan De Angelis con 9.57.

Nei 110 metri ostacoli maschili oro al qatariota Owaab Barrow, con il tempo aggregato di 26″50, davanti al francese Kenny Fletcher con 27″01 ed all’atleta di Hong Kong Lok Hei Addis Wong con 27″13. Nei 400 metri ostacoli maschili titolo al nipponico Haruto Deguchi con 1’42″68 davanti al magiaro Daniel Huller, secondo con 1’43″84, ed al saudita Mohammed Duhaim Almuawi, terzo con 1’45″81. Nei 200 metri piani maschili oro al qatariota Abdelaziz Mohamed con 41″78, argento al giamaicano Antonio Watson con 42″41, e bronzo al brasiliano Lucas Conceicao Vilar con 42″67.

Nel salto triplo maschile oro al cubano Jordan Alejandro Diaz Fortun con la misura complessiva di 34.18, davanti al nigeriano Ineh Emmeanuel Oritsemeyiwa, secondo con 31.85, ed all’indiano Praveen Chithravel, terzo con 31.52. Nel salto triplo femminile titolo alla bulgara Aleksandra Nacheva con 27.62, davanti all’iberica Maria Vicente, argento con 27.43, ed alla russa Mariya Privalova, bronzo con 26.07.

Nel lancio del giavellotto maschile oro al finlandese Topias Laine con la misura globale di 153.42, argento all’argentino Gustavo Agustin Osorio con 150.28, bronzo al ceco Martin Florian con 150.24. Nel lancio del giavellotto femminile titolo all’ellenica Elina Tzengko con 125.08, battute l’ecuadoregna Juleisy Angulo, argento con 115.03, e la turca Munevver Hanci, bronzo con 114.47.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Sito ufficiale Olimpiadi Giovanili Buenos Aires

roberto.santangelo@oasport.it