Atletica, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Dalia Kaddari medaglia d’argento nei 200 metri femminili!

Arriva grazie all’ultima azzurrina in gara una splendida medaglia d’argento nell’atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina Dalia Kaddari infatti chiude alla piazza d’onore nei 200 metri piani femminili. Nella somma dei tempi ottenuti sulle due prove l’italiana è stata preceduta soltanto dall’islandese Gudbjorg Jona Bjarnadottir. Bronzo per la brasiliana Leticia Maria Nonato Lima.

L’azzurrina, dopo il 24″24 della prima prova, che le era valso il terzo posto, oggi ha sbaragliato la concorrenza imponendosi con 23″45, nuovo primato personale (p. prec. 23″68), e così ha totalizzato un crono complessivo di 47″69, mentre l’islandese, oggi sconfitta per 0″02, dopo il 23″55 della prima giornata, conserva l’oro con un totale di 47″02.

Medaglia di bronzo per la brasiliana che però dopo la prima gara era seconda: oggi l’italiana ha recuperato il ritardo di 0″08, avendola staccata di 0″26. Per la brasiliana un tempo complessivo di 47″87 che le vale comunque la terza piazza finale. Tutti le altre contendenti infatti sono andate oltre i 48″.













