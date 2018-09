Volley, Mondiali 2018: sorteggio gironi terza fase. Data, programma, orari e tv. Le possibili avversarie dell’Italia

La terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile si giocherà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre: le sei Nazionali rimaste in corsa verranno suddivise in due gironi da tre squadre ciascuno tramite un sorteggio che si svolgerà lunedì 24 settembre (ore 11.00) proprio nel capoluogo piemontese. L’Italia sarà presente agli atti conclusivi della rassegna iridata, desiderosa di andare a caccia di un clamoroso colpaccio: la nostra Nazionale vuole sognare in grande di fronte al proprio pubblico ed è pronta per la sfida. Le prime due classificate di ogni gruppo accederanno alle semifinali incrociate.

Di seguito il regolamento del sorteggio, il calendario completo e il programma con la data e l’orario del sorteggio dei gironi della terza fase ai Mondiali 2018 di volley maschile.

LUNEDI’ 24 SETTEMBRE:

11.00 Sorteggio gironi terza fase (Final Six) Mondiali 2018 volley maschile

COME SEGUIRE IL SORTEGGIO DEI GIRONI IN DIRETTA TV E STREAMING

REGOLAMENTO SORTEGGIO GIRONI TERZA FASE:

Le sei squadre qualificate verranno divise in due gironi da tre squadre ciascuno che verranno sorteggiati in questo modo.

POOL I: vincitrice della Pool E/vincitrice della Pool F (scelta per sorteggio), vincitrice della Pool G/vincitrice della Pool H (scelta per sorteggio), la migliore seconda

POOL J: vincitrice della Pool E/vincitrice della Pool F (scelta per sorteggio), vincitrice della Pool G/vincitrice della Pool H (scelta per sorteggio), la seconda migliore seconda

MONDIALI 2018: COME FUNZIONA LA TERZA FASE?

Le squadre inserite all’interno dello stesso girone si sfidano tra di loro una sola volta ripartendo da zero in classifica.

Le prime due classificate di ogni gruppo si qualificano alle semifinali incrociate.

QUANDO SI GIOCA LA TERZA FASE?

Dal 26 al 28 settembre, al Pala Alpitour di Torino. Semifinali sabato 29, finali domenica 30.