Volley, Mondiali 2018: Italia-Slovenia, le chiavi tattiche della partita. Come si sconfiggono i Draghi balcanici?

L’Italia è pronta per scendere in campo al Mandela Forum di Firenze dove questa sera (ore 21.15) affronterà la Slovenia nell’ultima partita della prima fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. Gli azzurri sono attesi da un incontro fondamentale per il prosieguo dell’intera rassegna iridata visto che tutti i risultati ottenuti nel capoluogo toscano verranno portati alla seconda fase: bisogna assolutamente vincere per presentarsi al prossimo turno a punteggio pieno, dunque non sono ammessi passi falsi contro i Draghi. La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico ma non deve sottovalutare i balcanici, formazione che ci ha eliminato in semifinale agli Europei 2015. Quali sono le chiavi del match e come possono vincere i ragazzi del CT Chicco Blengini?

La Slovenia è una squadra votata all’attacco, ha degli ottimi bomber che possono fare la differenza in ogni momento e che hanno la giusta esperienza internazionale per spingere in fase offensiva ma il loro schema può essere messo in difficoltà con un gran servizio visto che in difesa e in cabina di regia hanno sicuramente delle criticità che si sono viste nelle partite contro Belgio e Argentina. Bisogna insistere dai nove metri ma senza regalare troppo e sfruttare le loro lacune dietro, picchiando sul libero che potrebbe andare in crisi. Non è una squadra fenomenale a muro (anche se Kozamernik va tenuto in considerazione), potremmo sfruttare questa debolezza per passare con più facilità.

Entrambe le squadre avranno un vantaggio: i giocatori si conoscono benissimo, giocano praticamente tutti in SuperLega. Gli schiacciatori Klemen Cebulj e Tine Urnaut tra Milano e Modena, l’opposto Mitija Gasparini ha giocato a Verona, Kozamernik vanta un’esperienza a Trento e ora andrà a Milano. Se dovessimo riuscire a contenere i loro attacchi allora Simone Giannelli potrà sfoderare tutta la sua intelligenza in regia per chiamare in causa Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena contro cui sicuramente i nostri avversari soffriranno parecchio. La Slovenia gioca una pallavolo molto solida e poco arzigogolata, potrebbero pagare dazio contro delle accelerazioni sorprendenti magari a opera dei centrali com’eravamo stati capaci di fare nelle uscite precedenti. Da tenere in considerazione anche la loro stanchezza dopo la maratona di ieri contro l’Argentina.













Foto: FIVB