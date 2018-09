Volley, Mondiali 2018: Italia-Polonia 3-2. È la vittoria di Pirro, azzurri già eliminati nel primo set

La classifica vittoria di Pirro, la magra consolazione che non lenisce di certo il dolore per l’eliminazione ai Mondiali 2018 di volley maschile. L’Italia aveva già dovuto salutare il sogno della qualificazione alle semifinali dopo aver perso il primo set contro la Polonia ma gli azzurri sono quantomeno riusciti a vincere la partita per 3-2 (14-25; 25-21; 18-25; 25-17; 15-11). Questo successo non cambia la sostanza: è giunto a risultato già acquisito, contro le riserve dei Campioni del Mondo e purtroppo non aiuta a migliorare il quinto posto.

Dopo un primo set perso nettamente per 25-14, la nostra Nazionale è riuscita a giocare alla pari con i biancorossi che però si sono affidati alle seconde linee, risparmiando i titolari per la semifinale di domani contro gli USA. Si è giocato solo per la gioia dei 15000 spettatori del Pala Alpitour di Torino e per la maglia, i ragazzi del CT Chicco Blengini sono riusciti quantomeno a portare a casa i due punti. Ivan Zaytsev top scorer con 16 punti, doppia cifra anche per il centrale Davide Candellaro (11) che ha sostituito Daniele Mazzone dopo il primo set e per il martello Osmany Juantorena (11), uscito dopo il terzo set proprio come Filippo Lanza (hanno lasciato il posto a Luigi Randazzo e Gabriele Maruotti). In cabina di regia Simone Giannelli, Massimo Colaci il libero, Simone Anzani l’altro centrale. Tra le fila della Polonia da annotare i 12 punti di Bieniek, unico big a rimanere sempre in campo mentre le stelle Kurek, Kubiak e Szalpuk si sono accomodati in panchina.













Foto: FIVB