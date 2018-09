Volley, Mondiali 2018: Italia eliminata, azzurri surclassati dalla Polonia nel primo set. Addio sogni di rimonta

L’Italia è matematicamente eliminata dai Mondiali 2018 di volley maschile. Non c’è stata nessuna rimonta al Pala Alpitour di Torino, la nostra Nazionale doveva battere la Polonia per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi ma il sogno si è spento subito al termine del primo set: i Campioni del Mondo si sono imposti per 25-14 e hanno così matematicamente estromesso gli azzurri dalla rassegna iridata, staccando il pass per le semifinali dove domani affronteranno gli USA mentre l’altro incontro sarà tra Brasile e Serbia.

I ragazzi del CT Chicco Blengini sono stati letteralmente schiacciati dai biancorossi, incapaci di reagire e di mettere in campo la grinta necessaria per confezionare una rimonta che sarebbe stata leggendaria ma che purtroppo si è rivelata impossibile. Gli uomini di Vital Heynen hanno semplicemente attaccato meglio e difeso alla perfezione, servendo ottimamente e surclassando Ivan Zaytsev e compagni in ogni frangente. Lo Zar è stato un fantasma, Osmany Juantorena non ha ruggito da Pantera, Filippo Lanza totalmente assente, Simone Giannelli poco ha potuto, la seconda linea è crollata in tutto per tutto. Chiudiamo la nostra avventura con un quinto posto dopo aver sognato per due settimane, Serbia e Polonia ci hanno letteralmente massacrato.

La Polonia è scappata via subito con due aces consecutivi di Kurek dopo un errore di Lanza in pipe (7-3), l’Italia ha provato a rientrare con l’ace di Juantorena e il muro di Zaytsev su Kubiak (8-7) ma è stato solo un lampo. Out il primo tempo di Mazzone, mani fuori di Kubiak, errore in ricostruzione di Zaytsev che poi viene anche murato (14-8). Alziamo bandiera bianca definitivamente quando Lanza è stato stampato sul 16-9, il finale del parziale è di pura accademia.













Foto: Valerio Origo