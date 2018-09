Volley, Mondiali 2018: Italia, la seconda fase ti dirà chi sei. La corazzata Russia e la rivelazione Olanda, ora non si scherza più

Italia, ora facci vedere chi sei davvero. La nostra Nazionale ha incantato nella prima fase dei Mondiali 2018 di volley maschile vincendo cinque partite e presentandosi a Milano a punteggio pieno, lasciando per strada solo due set. Belgio, Slovenia, Argentina (oltre a Giappone e Repubblica Dominicana) sono state travolte con grande autorevolezza da parte degli azzurri che non hanno certamente esibito il miglior gioco della rassegna iridata ma che hanno avuto la meglio grazie a tanta caparbietà, una lucida mentalità e tanto cuore.

Per il momento i ragazzi del CT Chicco Blengini sono davvero stati perfetti, hanno infilato un en plein memorabile che ha scaldato tutto il Paese e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alla Final Six: l’ingresso tra le migliori sei formazioni del Pianeta è ormai davvero a un passo, serve un ultimo sforzo e la partita di questa sera (ore 21.15) contro la Finlandia è da vincere a tutti i costi per avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo. La compagine nordica non dovrebbe rappresentare un serio problema per questa Italia che dunque potrebbe farci vedere soltanto nel weekend di cosa è capace contro due rivali di primo ordine che sicuramente ci metteranno a dura prova e fungeranno da termometro sulle nostre reali ambizioni.

Il match di domani sera contro la Russia potrebbe avere un peso importantissimo sul nostro cammino: una vittoria varrebbe matematicamente il primo posto nel girone e dunque il pass diretto per Torino, oltre alla possibilità concreta di eliminare la corazzata dal torneo e dunque togliersi di mezzo una seria pretendente al titolo. Davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano capiremo davvero di cosa è capace questa Italia e fin dove potrà spingersi dopo aver incantato nel primo segmento dei Mondiali: i Campioni d’Europa erano i grandi favoriti della vigilia ma sono stati sconfitti da USA e Serbia e sono già con le spalle al muro, ma sono capaci comunque di mettere in campo delle doti tecniche davvero uniche. Spaventano l’opposto Maxim Mikhaylov, i muri del colosso Dmitriy Muserskiy, un buon martello come Kliuka e la compattezza di una squadra che ha vinto tutto negli ultimi dodici mesi e ora va a caccia del bersaglio grosso.

Chiaramente il risultato acquisito contro la Russia inciderà sul nostro approccio alla gara di domenica contro l’Olanda. Gli orange sono la grande rivelazione del torneo, hanno sconfitto a sorpresa Brasile e Francia candidandosi a un ruolo di outsider: i tulipani ora sapranno davvero tenere testa a Italia e Russia per sovvertire le gerarchie anche della Pool E? Sicuramente sarà un passaggio importante per la nostra Nazionale che dovrà affrontare la compagine guidata da Nimir Abdel-Aziz, opposto di Milano fiancheggiato da Ter Horst e Van Garderen. Nel giro di 72 ore sapremo davvero quale è il volto dell’Italia e cosa può sognare ai Mondiali 2018 di volley maschile.