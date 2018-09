Volley, Mondiali 2018: Italia-Giappone, il sestetto titolare degli azzurri. Le probabili formazioni

Il grande giorno è arrivato, alle ore 19.30 l’Italia scenderà in campo per affrontare il Giappone nell’incontro d’apertura dei Mondiali 2018 di volley maschile. Spettacolo annunciato al Foro Italico di Roma, la nostra Nazionale sarà supportata da 11mila spettatori caldissimi che trascineranno i ragazzi del CT Chicco Blengini e che sperano di assistere a una vittoria per iniziare al meglio la rassegna iridata. Scenderemo in campo con la formazione migliore, il sestetto titolare è già definito da diverso tempo ed è quello che offre le maggiori garanzie: per cinque settimi si tratta della squadra che ha conquistato l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, cambiano esclusivamente i centrali.

Gli uomini in più sono Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena chiamati a trascinare la squadra a suon di grandi bordate. Lo Zar giocherà nel ruolo di opposto e sarà anche capitano, dovrà caricarsi la Nazionale sulle spalle e attaccare a tutto campo in maniera violenta, spingendo anche sul suo micidiale servizio. La Pantera metterà al servizio dei compagni tutta la sua classe di banda, il martello assicura tanti punti e grande solidità in difesa. Simone Giannelli in cabina di regia, pronto ad azionare le due stelle e a inventarsi dei bei colpi di prima intenzione, senza dimenticarsi dell’altro schiacciatore Filippo Lanza. Al centro Simone Anzani e Daniele Mazzone subito chiamati a una prova di qualità a muro, Massimo Colaci l’insostituibile libero.

Di seguito la probabile formazione titolare dell’Italia per la sfida al Giappone, match d’apertura dei Mondiali 2018 di volley maschile.

Simone Giannelli – Ivan Zaytsev; Osmany Juantorena – Filippo Lanza; Simone Anzani – Daniele Mazzone; Massimo Colaci

I Samurai dovrebbero invece giocare con questa formazione: Sekita-Nishida, Yanagida-Fukuzawa/Ishikawa, Yamauchi-Fushimi, Homma. Attenzione soprattutto al giovane opposto Nishida e al capitano Yanagida.