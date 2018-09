LIVE Italia-Giappone, Mondiali volley 2018 in DIRETTA: folla al Foro Italico, debutto da brividi per gli azzurri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match d’apertura dei Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale è pronta per il debutto al Foro Italico di Roma, gli azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico davanti a 11mila spettatori infuocati e vogliono incominciare con il piede giusto la propria rassegna iridata. I ragazzi del CT Chicco Blengini cercano una vittoria limpida, fondamentale per alimentare le nostre ambizioni visto che tutti i risultati verranno portati nella seconda fase: ci saranno sicuramente tensione ed emozione, non bisognerà farsi prendere dalla foga e dovremo giocare sciolti per mettere sotto i Samurai.

Ivan Zaytsev e compagni vogliono sognare in grande, si giocherà all’aperto sotto le stelle della capitale tra l’altro di fronte al Presidente Sergio Mattarella. Lo Zar è chiamato a trascinare la squadra insieme a Osmany Juantorena, Simone Giannelli in cabina di regia, Filippo Lanza di banda, Massimo Colaci il libero, al centro Simone Anzani e Daniele Mazzone. Si preannuncia una partita avvincente, non dovremo sottovalutare l’avversario ma dobbiamo puntare al successo senza mezzi termini.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match d'apertura dei Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.30. Buon divertimento a tutti.













