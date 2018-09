Volley, Mondiali 2018: Italia-Giappone, come hanno giocato gli azzurri? Tra numeri, punti e percentuali: saldo positivo generale

L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-0 nel match d’apertura dei Mondiali 2018 di volley maschile, generando grande entusiasmo in tutti gli appassionati. Un successo abbastanza agevole per la nostra Nazionale nella splendida cornice del Foro Italico di Roma, una vittoria importante per il nostro cammino nella rassegna iridata, necessaria per rompere il ghiaccio.

Gli azzurri non hanno dovuto strafare contro la compagine asiatica, i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno gestito l’incontro con relativa tranquillità non eccellendo sotto il profilo tecnico e commettendo qualche imprecisione soprattutto al servizio, ma tanto è bastato per portare a casa i primi tre punti e cercare di alleggerire la pressione che aleggia attorno a questa squadra. Diamo uno sguardo più dettagliato ai numeri che rappresentano le prestazioni del nostro sestetto.

IVAN ZAYTSEV (opposto): 13 punti, 56% in attacco, 2 aces e 2 muri, +7 il conto tra vinti e persi.

OSMANY JUANTORENA (schiacciatore): 11 punti, 59% in attacco, 57% di ricezione positiva (7% di perfetta), +7 il saldo offensivo

FILIPPO LANZA (schiacciatore): 11 punti, 62% in attacco, 74% di ricezione positiva (30% di perfetta), +4 il saldo offensivo

SIMONE ANZANI (centrale): 8 punti, 67% in attacco (senza errori), 2 muri, +5 il saldo offensivo

DANIELE MAZZONE (centrale): 9 punti, 78% in attacco (senza errori), 2 muri, +6 il saldo offensivo

SIMONE GIANNELLI (palleggiatore): 2 punti, 1 muro, la squadra attacca sopra al 60%

MASSIMO COLACI (libero): 70% di ricezione positiva (30% di perfetta)