Volley, Mondiali 2018: Italia-Argentina, non c’è il due senza il tre! Gli azzurri per volare, che sfida a Julio Velasco

Non c’è il due senza il tre. L’Italia spera di confermare il celebre proverbio e non vuole più fermarsi ai Mondiali 2018 di volley maschile: dopo aver sconfitto Giappone e Belgio con due roboanti 3-0, la nostra Nazionale va a caccia del tris contro l’Argentina. La partita in programma domani sabato 15 settembre (ore 21.15, sempre al Mandela Forum di Firenze) può davvero fare volare in orbita gli azzurri che per il momento stanno entusiasmando e stanno già generando la pallavolo-mania in giro per il Bel Paese come dimostrano i sempre più alti dati d’ascolto in tv e l’affetto nei palazzetti.

I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno letteralmente travolto i Red Dragons, surclassando quella stessa squadra che un anno fa ci umiliò ai quarti di finale degli Europei e mettendo in mostra una forza dirompente che fa ben sperare verso il prossimo futuro. Vietato però adagiarsi sugli allori, bisogna continuare a volare bassi e con umiltà pensare incontro per incontro, cercando naturalmente di raggiungere l’obiettivo principale, quel successo che alimenterebbe ulteriormente le nostre ambizioni. Ivan Zaytsev e compagni, infatti, sono consapevoli che tutti i risultati ottenuti nel capoluogo toscano si porteranno dietro nella seconda fase e dunque non bisogna lasciare nulla per strada, non sono ammessi sconti: un’affermazione contro l’Albiceleste, prima dell’agevole match contro la Repubblica Dominicana in programma domenica, ci permetterebbe davvero di volare.

L’Italia partirà favorita ma di fronte si troverà un avversario comunque insidioso e pericoloso che non si è presentato nel migliore stato di forma possibile a questa rassegna iridata. I ragazzi di Julio Velasco, il Guru indiscusso della nostra pallavolo che trascinò la Generazione dei Fenomeni verso due trionfi iridati, hanno i mezzi per provare a tenerci testa anche se la batosta rimediata contro il Belgio è abbastanza significativa. Dalla loro hanno un ottimo attaccane come Facundo Conte e un palleggiatore come Luciano De Cecco, ma entrambi tra problemi fisici e personali non sono al top. La nostra Nazionale invece sta volando con Ivan Zaytsev dominatore in attacco, Simone Giannelli incantatore di serpenti in cabina di regia, Filippo Lanza e Osmany Juantorena solidissimi, dei centrali redivivi. Non c’è il due senza il tre…