LIVE Italia-Argentina, Mondiali 2018 in DIRETTA: a che ora inizia e come vederla in tv e streaming

Oggi sabato 15 settembre si gioca Italia-Argentina, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale torna in campo al Mandela Forum di Firenze per affrontare l’Albiceleste in un incontro da vincere a tutti i costi per aumentare le nostre speranze di accedere in futuro alla terza fase. Gli azzurri, reduci dai netti successi su Giappone e Belgio, puntano alla terza vittoria consecutiva e partiranno con i favori del pronostico ma di fronte si troveranno l’ostica formazione di Julio Velasco, il Maestro sempre capace di tirare fuori delle magie.

Ivan Zaytsev e compagni vogliono continuare a sognare e a incantare il pubblico, i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno tutte le carte per avere la meglio ma dovranno continuare a giocare su questo livello senza concedersi delle distrazioni e senza adagiarsi sugli allori se vogliono davvero farsi strada in questa competizione. Ci aspettiamo una nuova prova competitiva da parte di tutta la squadra con anche Simone Giannelli e Osmany Juantorena sugli scudi.

OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, terza partita degli azzurri ai Mondiali 2018 di volley maschile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio dell’incontro che sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 15 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Argentina

ITALIA-ARGENTINA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

