Volley, Mondiali 2018: USA-Russia, big match stellare! Torna l’Italia e guarda Slovenia-Belgio, Brasile e Polonia cercano risposte: le partite di oggi

Oggi sabato 15 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di volley maschile. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con il ritorno in campo dell’Italia che sfida l’Argentina, il big match USA-Russia, gli impegni di Brasile e Polonia oltre che della Serbia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano.

CANADA vs CINA (ore 16.00, Pool B a Ruse):

Dopo aver sconfitto Olanda ed Egitto, non senza fatiche, i nordamericani vanno a caccia del terzo successo consecutivo che metterebbe il sigillo quantomeno sul terzo posto in classifica prima delle super sfide contro Brasile e Francia. I ragazzi della Foglia d’Acero non sono molto considerati in questo momento ma possono contare su dei buoni meccanismi di squadra e sulla qualità del buon Hoag e di Vigrass, due elementi che per il momento stanno tenendo a galla la compagine della Foglia d’Acero. La difesa dei nordamericani dovrà comunque sudarsela perché gli asiatici cercano sempre di spingere in attacco e di fare la differenza in fase offensiva.

CUBA vs IRAN (ore 16.00, Pool D a Varna):

I persiani tornano in campo dopo il colpaccio contro la Bulgaria e cercano conferme importanti in una partita che potrebbe proiettarli definitivamente almeno al secondo posto in classifica prima dello scontro diretto con la Polonia. Mousavi e compagni non dovrebbero riscontrare parecchi problemi con i caraibici che, dopo aver perso con la Finlandia, hanno ormai un piede fuori dal torneo.

BELGIO vs SLOVENIA (ore 17.00, Pool A a Firenze):

Uno degli scontri diretti più attesi nel girone dell’Italia che osserverà la partita con attenzione cercando di studiare i balcanici, nostro ultimo avversario martedì sera. Scontro sulla carta molto equilibrato: i Red Dragons hanno preso una batosta contro gli azzurri, la Slovenia non ha per il momento incantato e deve ancora dare delle risposte. Da una parte le bordate di Sam Deroo, i muri di Simon Van De Voorde, la potenza di Bram Van Den Dries; dall’altra l’attacco dei vari Urnaut, Cebulj, Gasparini in grado di fare male da un momento all’altro.

SERBIA vs TUNISIA (ore 17.00, Pool C a Bari):

Nuova passeggiata per la Serbia, ancora un match africano per gli slavi dopo aver già battuto il Camerun. Probabilmente non giocheranno nemmeno le stelle Atanasijevic, Kovacevic e Podrascanin che potranno riposarsi in vista il big match contro la Russia, la partita odierna non dovrebbe riservare grosse sorprese.

PAESI BASSI vs BRASILE (ore 19.30, Pool B a Ruse):

Tornano in campo i Campioni Olimpici dopo la vittoria al tie-break sulla Francia e il giorno di riposo. Sulla carta ora i verdeoro sono chiamati da impegni agevoli nel girone ma i tulipani andranno presi con le pinze: dopo aver sconfitto la Cina si sono praticamente garantiti l’accesso alla seconda fase, Abdel-Aziz giocheranno a viso aperto considerando che non hanno nulla da perdere ma dall’altra parte della rete ci saranno fuoriclasse come Bruninho, Wallace, Douglas Souza desiderosi di chiudere rapidamente la pratica.

POLONIA vs FINLANDIA (ore 19.30, Pool D a Varna):

Inizia ad alzarsi l’asticella per i Campioni del Mondo dopo le facili vittorie su Porto Rico e Cuba: i biancorossi dovranno fare vedere un po’ di gioco anche se non dovrebbero faticare più di tanto con gli scandinavi che hanno ormai ipotecato il pass per la seconda fase. Szalpuk, Kubiak e Kurek pronti a rimettersi in mostra con convinzione e a lanciare dei segnali agli avversari.

USA vs RUSSIA (ore 20.30, Pool C a Bari):

Il big match di giornata, lo scontro diretto tra due autentiche corazzate che puntano dritto alla conquista del titolo iridato. Sfida stellare che sarà determinante anche in ottica seconda e terza fase: da una parte gli americani che hanno già battuto la Serbia al tie-break, dall’altra i Campioni d’Europa che hanno surclassato proprio gli aussie e la Tunisia prima di presentarsi al primo vero crocevia del torneo. Matt Anderson contro Maxim Mikhaylov nella battaglia tra gli opposti, Max Holt contro Dmitriy Muserskiy il super confrontro tra i centrali, Micah Christenson contro Alexander Butko (o Grankin) in cabina di regia, Sander e Russell pronti a esaltarsi di banda contro Kliuka. Spettacolo puro, grande agonismo e tanto pathos in campo.

ITALIA vs ARGENTINA (ore 21.15, Pool A a Firenze):

ITALIA vs ARGENTINA (ore 21.15, Pool A a Firenze):













Foto: Valerio Origo