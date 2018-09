Italia-Argentina, Mondiali volley 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi sabato 15 settembre si gioca Italia-Argentina, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Gli azzurri tornano in campo al Mandela Forum di Firenze per affrontare l’Albiceleste di Julio Velasco, il Guru della nostra pallavolo che trascinò la Generazione dei Fenomeni sul tetto del Pianeta. La nostra Nazionale non vuole più fermarsi dopo le vittorie conquistate contro Giappone e Belgio, c’è bisogno di un bellissimo tris per alimentare ulteriormente le nostre speranze di qualificazione alla Final Six visto che tutti i risultati acquisiti verranno portati alla seconda fase.

Ivan Zaytsev e compagni hanno tutte le carte per avere la meglio sui sudamericani guidati per l’occasione da Facundo Conte e Luciano De Cecco. Spinti dallo Zar e dalla regia di Simone Giannelli, gli azzurri partiranno con i favori del pronostico ma non devono davvero sottovalutare nessuno, bisogna continuare a giocare con umiltà pensando partita dopo partita.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Argentina, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 15 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Argentina

ITALIA-ARGENTINA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB