Volley, Mondiali 2018: il calendario delle partite dell’Italia. Date, orari e tv delle sfide a Serbia e Polonia. Il programma completo

Ormai ci siamo. L’Italia affronterà Serbia e Polonia nella terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale se la dovrà vedere contro gli ostici slavi e i Campioni del Mondo nel gironcino che si disputerà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre: in palio due posti per le semifinali incrociate contro le superstiti nel girone di ferro composto da Brasile, Russia e USA. Gli azzurri possono davvero puntare alla qualificazione tra le magnifiche quattro ma non bisognerà sottovalutare degli avversari importanti e molto impegnativi.

Ivan Zaytsev e compagni incominceranno il cammino mercoledì contro la Serbia, poi osserveranno un turno di riposo e venerdì se la dovranno vedere contro i campioni del mondo della Polonia. Di seguito il calendario completo, tutte le date e gli orari delle partite dell’Italia nella terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Serbia (Pool J, a Torino)

VENERDÌ 28 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Polonia (Pool J, a Torino)

Foto: Valerio Origo