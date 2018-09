Volley, Mondiali 2018: Finale Brasile-Polonia. Data, programma, orario d’inizio e tv

Brasile-Polonia sarà la Finale dei Mondiali 2018 di volley maschile che si giocherà domenica 30 settembre (ore 21.15) al Pala Alpitour di Torino. Nel capoluogo piemontese andrà in scena il remake dell’atto conclusivo di quattro anni fa vinto dai biancorossi in casa. I Campioni Olimpici, alla quinta finale iridata consecutiva (tre vinte e una persa), andranno a caccia del quarto titolo iridato della loro storia mentre i Campioni del Mondo andranno a caccia del tris e di una clamorosa conferma.

Si preannuncia una partita davvero avvincente e appassionante, un incontro inatteso alla vigilia ma le due squadre hanno dimostrato di essere superiori alla concorrenza battendo Serbia e USA in semifinale. A giocarsi il bronzo saranno invece gli Stati Uniti e la Serbia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Brasile-Polonia, Finale dei Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 30 SETTEMBRE:

17.00 Finale per il terzo posto – Serbia vs USA

21.15 Finale Mondiali 2018 volley maschile – Brasile vs Polonia

BRASILE-POLONIA, FINALE MONDIALI VOLLEY: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale dei Mondiali 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play. La finalina per il bronzo andrà invece su RaiSport.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo