LIVE Italia-Canada volley femminile, Mondiali 2018 in DIRETTA: azzurre per il bis contro Abbondanza, occhio al baby fenomeno Van Ryk

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre torneranno in campo a Sapporo (Giappone) dopo la bella vittoria di ieri contro la Bulgaria e vanno a caccia del bis sfidando le nordamericane, ieri surclassate dalla Turchia di Giovanni Guidetti. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro la compagine guidata da Marcello Abbondanza ma dovremo stare ben attenti alla formazione della Foglia d’Acero che può riservarci qualche sorpresa con la sua giovane opposta Kiera Van Ryk. Le ragazze di Davide Mazzanti devono assolutamente portare a casa un successo netto, fondamentale per il prosieguo della nostra avventura in questa rassegna iridata.

Serviranno le bordate di Paola Egonu, la migliore regia di Ofelia Malinov, la sostanza sottorete di Cristina Chirichella e Anna Danesi, l’esperienza di banda di Lucia Bosetti affiancata dalla grintosa Miriam Sylla, Monica De Gennaro la nostra veterana nel ruolo di libero. L’importante sarà esibire un gioco fluido e consistente per lanciare anche dei segnali in ottica futura.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 06.40. Buon divertimento a tutti.

Presentazione partita













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: FIVB