LIVE Serbia-USA, Mondiali 2018 in DIRETTA: finale terzo posto, in palio la medaglia di bronzo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-USA, Finale per il terzo posto ai Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino le due squadre si affronteranno per la conquista della medaglia di bronzo e per salire sul podio insieme a Brasile e Polonia che più tardi si scanneranno per il titolo iridato. Si preannuncia grande spettacolo: gli americani, grande corazzata della vigilia, si sono dovuti arrendere al tie-break della semifinale contro i Campioni del Mondo e oggi cercheranno di riscattarsi affrontando gli slavi che, dopo un bel torneo andato oltre le aspettative, si sono dovuti inchinare al cospetto dei Campioni del Mondo.

I ragazzi di Nikola Grbic proveranno a salire sul podio dopo otto anni dal bronzo conquistato sempre in Italia, i ragazzi di Speraw mancano dai gradini più belli addirittura dal 1994 (terzi) e proveranno a confermarsi sempre tra i grandi dopo i terzi posti alle Olimpiadi e in Nations League. Scontro diretto stellare tra i due opposti Matt Anderson e Aleksandar Atanasijevic, il mancino Uros Kovacevic sfida Aaron Russell e Taylor Sander, super sfida tra i centrali Max Holt e Marko Podrascanin.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Serbia-USA, Finale per il terzo posto ai Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.













Foto: Valerio Origo