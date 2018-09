LIVE Brasile-Polonia volley, Finale Mondiali 2018 in DIRETTA: in palio il trono iridato, sfida da brividi!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-Polonia, Finale dei Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino si assegna il titolo iridato, le due squadre si sfideranno come quattro anni fa e come nel 2006 con una vittoria a testa: i biancorossi vanno a caccia del bis dopo l’apoteosi casalinga di Katowice e puntano al terzo trionfo della storia, i verdeoro vogliono invece vendicare lo smacco del 2014 e inseguono il quarto sigillo nella quinta finale consecutiva della loro storia. Si preannuncia una grande partita, estremamente avvincente e appassionante, aperta a ogni risultato: non è l’atto conclusivo che tutti si aspettavano ma le due formazioni si sono rivelate più toniche e incisive nei momenti cruciali della competizione.

Il Brasile è riuscito a rimontare la Russia dalla 0-2 nel girone di Final Six e poi ha surclassato la Serbia in semifinale, l’unica sconfitta nel torneo è arrivata nella prima fase contro l’Olanda. La Polonia ha “biscottato” per due volte contro la Serbia perdendo anche contro Argentina e Francia, poi in semifinale ha fatto l’impresa contro gli USA. Da una parte la regia di Bruninho, l’estro dell’opposto Wallace, la concretezza del martello Douglas, la solidità del centrale Lucas; dall’altra l’impressionante bomber Bartosz Kurek e il buon Michal Kubiak di banda, la freschezza di Szalpuk e i muri di Bieniek.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-Polonia, Finale dei Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.15.













Foto: Valerio Origo