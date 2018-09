Volley, Italia-Olanda 3-1: le pagelle degli azzurri. Randazzo devastante, Nelli convincente, Candellaro determinante

L’Italia ha chiuso con una vittoria per 3-1 sull’Olanda la seconda fase dei Mondiali 2018 di volley. Ottime risposte da parte delle riserve schierate dal ct Blengini per far rifiatare i titolari.

LE PAGELLE DI ITALIA-OLANDA 3-1

Luigi Randazzo, 9: il migliore in campo. Una partita esaltante, attacca con un esorbitante 64% (23 su 36). Nel primo set fatica come tutta la squadra, poi dal secondo parziale si scatena e diventa assolutamente incontenibile. Parallele, diagonali, mani fuori. Un repertorio da stropicciarsi gli occhi. Chissà che non possa tornare utile nel prosieguo del Mondiale. Oggi ha lanciato un messaggio importantissimo a Blengini…

Gabriele Nelli, 8,5: nel ruolo di opposto abbiamo una riserva di lusso! Il 24enne si fa sempre trovare pronto nei momenti caldi e in attacco chiude con una percentuale vicina al 60% e con 19 punti complessivi. Deve migliorare a muro per diventare un giocatore completo, mentre in battuta riesce sovente a rendersi pericoloso.

Davide Candellaro, 7,5: fa una fatica tremenda con i primi tempi (appena 4 su 11…), ma risulta determinante in questa partita. Mette a segno 3 ace, uno dei quali è quello che regala all’Italia la vittoria del terzo set ai vantaggi. Nel complesso una buona prestazione anche a muro.

Enrico Cester, 6: ancora peggio di Candellaro in attacco con un eloquente 2 su 8. Paga un’intesa non eccelsa con Baranowicz. Salva la sufficienza con 4 muri.

Gabriele Maruotti, 5,5: la peggior prestazione di questa rassegna iridata per lo schiacciatore laziale. Non riesce proprio a mettere a terra il pallone ed il 33% in attacco la dice lunga (7/21). Migliora solo nel quarto parziale, quando il risultato è ormai in cassaforte. Qualora i problemi al ginocchio di Lanza dovessero perdurare, rischia di farsi soffiare il posto da Randazzo come prima alternativa.

Michele Baranowicz, 6: partita non esaltante. Manca l’intesa con i compagni e non potrebbe essere altrimenti. E’ bravo però a cogliere la serata di grazia di Randazzo e Nelli ed a servirli con continuità.

Salvatore Rossini, 6: meno solido e costante di Colaci, offre comunque una prestazione coriacea in ricezione e con qualche difesa di rilievo.

Foto: Valerio Origo