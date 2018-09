Volley, Mondiali 2018: quando gioca l’Italia le prossime partite? Calendario e date della Final Six, sorteggio e possibili avversarie

L’Italia si è qualificata alla terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile, la nostra Nazionale è tra le sei grandi del Pianeta e ora andrà a caccia del titolo iridato. Ma quando giocherà l’Italia le prossime partite? Come funzionerà la terza fase e quali saranno le nostre prossime avversarie? Di seguito tutte le informazioni di cui avete bisogno per seguire al meglio l’ultima settimana della rassegna iridata, quella che ci porterà verso la Finale di domenica 30 settembre al Pala Alpitour di Torino.

QUANDO GIOCA L’ITALIA NELLA TERZA FASE DEI MONDIALI? CALENDARIO PROSSIME PARTITE

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE – VENERDI’ 28 SETTEMBRE:

L’Italia sarà in campo in due di queste tre sere, sempre alle ore 21.15. Dunque giocheremo due partite mentre un giorno riposeremo. Ancora non sappiamo in quali giorni giocheremo, ci verrà svelato lunedì subito dopo il sorteggio con cui conosceremo le nostre avversarie.

Le partite dell’Italia ai Mondiali 2018 di volley maschile saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SORTEGGIO TERZA FASE: TUTTO IL REGOLAMENTO E COME FUNZIONA

Le sei squadre qualificate alla terza fase verranno divise in due gironi da tre squadre ciascuno che verranno sorteggiati in questo modo.

POOL I: Italia/Brasile (scelta per sorteggio), USA/Polonia (scelta per sorteggio), Russia

POOL J: Italia/Brasile (scelta per sorteggio), USA/Polonia (scelta per sorteggio), Serbia

QUALI POSSONO ESSERE LE AVVERSARIE DELL’ITALIA NELLA TERZA FASE?

Le avversarie dell’Italia per la terza fase verranno definite tramite un sorteggio che si svolgerà lunedì 24 settembre (ore 11.00). Queste sono le possibili avversarie che può pescare la nostra Nazionale.

POOL I:

In questa caso l’Italia troverà automaticamente la Russia che, in virtù di migliore seconda classificata, è già certa di finire in questo girone. L’altra avversaria sarà una tra USA e Polonia in base a quello che ci dirà l’urna.

POOL J:

In questo caso l’Italia troverà automaticamente la Serbia, già certa di trovarsi in questo girone in base al suo status di seconda tra le migliori seconde classificate. L’altra avversaria sarà una tra USA e Polonia, lo definirà il sorteggio.

L’unica certezza dell’Italia, al vigilia di questo sorteggio, è che eviterà il Brasile in quanto prima classificata dell’altro girone di seconda fase che si è svolto su suolo italiano. Ovviamente ci sono anche un girone ideale e un girone da evitare per l’Italia, ben consapevoli che a questo punto del torneo tutte le squadre sono in grado di giocare una pallavolo di elevato livello.

MONDIALI 2018: COME FUNZIONA LA TERZA FASE?

Le squadre inserite all’interno dello stesso girone si sfidano tra di loro una sola volta ripartendo da zero in classifica.

Le prime due classificate di ogni gruppo si qualificano alle semifinali incrociate.

QUANDO SI GIOCA LA TERZA FASE?

Dal 26 al 28 settembre, al Pala Alpitour di Torino. Semifinali sabato 29, finali domenica 30.

L’Italia giocherà sempre alle ore 21.15.

Foto: Valerio Origo