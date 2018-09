VIDEO e FOTO La nuova cresta di Ivan Zaytsev in stile Rio e il selfie dell’Italia: la Nazionale è pronta per il debutto!

Ivan Zaytsev ha cambiato acconciatura per i Mondiali 2018 di volley maschile, rimane la proverbiale cresta dello Zar ma con una greca in stile Olimpiadi di Rio 2016: la scaramanzia regna sovrana in casa dell’uomo simbolo dell’Italia. La nostra Nazionale è ormai pronta per scendere in campo al Foro Italico di Roma per affrontare il Giappone (appuntamento alle ore 19.30), i ragazzi ieri si sono allenati nell’impianto all’aperto della capitale e al termine hanno scattato un selfie ricordo: il gruppo è compatto, ora è arrivato il momento di fare sul serio.