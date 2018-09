US Open 2018: i risultati di lunedì 3 settembre del tabellone femminile. Fuori Maria Sharapova, avanzano Madison Keys e Naomi Osaka

Si completa il quadro degli ottavi di finale del tabellone femminile agli US Open di tennis: la notizia della notte italiana è l’eliminazione della russa Maria Sharapova, che va fuori, in poco più di un’ora e mezza, per mano della spagnola Carla Suarez Navarro, capace di imporsi per 6-4 6-3. Iberica sempre avanti nel primo set, anche sul 4-1 pesante e sul 5-2, poi la russa riesce a risalire fino al 4-5 andando 0-30 in risposta nel decimo gioco, ma la spagnola infila quattro punti e porta a casa la partita. Nella seconda frazione strappo decisivo nel quinto game, con l’iberica brava ad annullare due palle per il controbreak immediato, trovando addirittura la vittoria in risposta nel nono game con un nuovo break ai vantaggi.

Ai quarti se la vedrà con la statunitense Madison Keys, che ha vita facile contro la slovacca Dominika Cibulkova, spazzata via in un’ora e un quarto di gioco col punteggio di 6-1 6-3. Prima partita con poca storia: decisivo il secondo gioco, in cui l’americana opera il break dopo 24 punti, alla sesta occasione, poi la sfida si mette in discesa fino alla chiusura nel settimo game. Secondo set più combattuto, dove bisogna aspettare il settimo game per l’allungo decisivo, poi la padrona di casa, sulle ali dell’entusiasmo, riesce a chiudere l’incontro già al nono gioco, in risposta, operando un nuovo break.

Nell’ultimo spicchio di tabellone match più combattuti: la nipponica Naomi Osaka impiega quasi due ore di gioco per piegare la resistenza della bielorussa Aryna Sabalenka, battuta per 6-3 2-6 6-4. Nel primo parziale ottima condotta di gara della nipponica, che allunga nel quinto game prima di andare a chiudere, con un nuovo break, nel nono. Nel secondo set però per la nipponica si spegne la luce e la bielorussa vola da 0-1 a 5-1 con due break, prima di chiudere 6-2 e rinviare ogni verdetto. Nella partita decisiva però lo strappo arriva proprio quando la bielorussa va aservire per restare nel match sul 4-5: alla quarta occasione, dopo aver sprecato un vantaggio da 0-40 in risposta, Osaka riesce a far sua la sfida.

Nell’unica sfida priva di teste di serie l’ucraina Lesia Tsurenko supera in rimonta la ceca Marketa Vondrousova per 6-7 (3) 7-5 6-2 in due ore e mezza di gioco, ed ora ai quarti sfiderà proprio la nipponica. In un pazzo primo set, fatto di break e controbreak, l’epilogo più giusto è il tie break, dominato dalla ceca, sempre avanti, chiuso dalla ceca sul 7-3. Nel secondo set, Tsurenko, dopo aver recuperato il break subito in apertura, allunga nel nono game, andando a servire per il set, ma cede la battuta. Trova un nuovo strappo nell’undicesimo gioco e stavolta non si fa sorprendere, chiudendo nel seguente game. Nella partita decisiva non c’è storia, con l’ucraina avanti sul 3-0 pesante, poi sul 4-1 e sul 5-2, prima di chiudere nell’ottavo game al terzo match point.

US Open – Tabellone femminile – Ottavi di finale (parte bassa)

Suarez Navarro (Esp, 30) b. Sharapova (Rus, 22) 6-4 6-3

Keys (Usa, 14) b. Cibulkova (Svk, 29) 6-1 6-3

Osaka (Jpn, 20) b. Sabalenka (Blr, 26) 6-3 2-6 6-4

Tsurenko (Ukr) b. Vondrousova (Cze) 6-7 (3) 7-5 6-2













Foto: jimmie 48-shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it