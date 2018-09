Superbike, Round Portogallo 2018: Jonathan Rea firma la doppietta e ipoteca il titolo, Melandri terzo in gara-2

Jonathan Rea ed ancora Jonathan Rea. Per narrare le gesta dei piloti del Mondiale 2018 di Superbike si potrebbe incorrere nel pericolo di essere ripetitivi ma dinnanzi ad un centauro del genere c’è davvero poco da fare. Il pilota della Kawasaki ha ottenuto anche il successo in gara-2 del GP del Portogallo 2018, nonostante l’inversione dell’ordine d’arrivo della prima manche (vinta sempre dal nordirlandese), centrando la 66esima vittoria in carriera, la sesta consecutiva. Numeri importanti per il tre volte iridato ormai con il titolo mondiale ipotecato visti i 116 punti di vantaggio sul ducatista Chaz Davies (oggi quarto), a tre weekend dal termine dell’annata.

A Portimão grande spettacolo con Chaz che ci ha provato a rovinare la festa all’alfiere della verdona. L’avvio fulminante e la fuga immediata hanno messo in una posizione di forza il gallese ma le sue precarie condizioni fisiche sono state fortemente penalizzanti nella seconda parte di gara. Davies, infatti, nel corso della pausa estiva si è fratturato in due circostanze la spalla destra, arrivando a questo round fortemente debilitato. Nonostante tutto la sua condotta è stata molto caparbia e coraggiosa.

Dopo aver subito il sorpasso inesorabile di un Rea on fire, il pilota di Borgo Panigale è stato costretto ad alzare bandiera bianca anche nei confronti con la Yamaha dell’olandese Michael van der Mark e del suo compagno di squadra Marco Melandri che hanno chiuso a 1″189 e a 2″813 da Johnny. Stoico anche Tom Sykes, anch’egli infortunato (rottura del perone in allenamento) prima di questa gara, comunque battagliero, capace di concludere in quinta posizione, davanti a un Lorenzo Savadori (Aprilia) decisamente veloce. L’appuntamento è quindi fissato al GP di Francia, tra due settimane (11° weekend del Mondiale) dove Johnny può festeggiare il suo quarto titolo consecutivo.

GP PORTOGALLO 2018: ORDINE D’ARRIVO GARA-2

1 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 1’42.444 309,6 1’40.765 307,8 25 25 420 1

2 5 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 1.189 1’42.765 307,0 1’40.926 308,7 16 20 284 3

3 3 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 20 2.813 1’42.385 299,3 1’40.856 307,0 20 16 229 5

4 14 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 20 4.594 1’42.613 307,8 1’42.045 307,8 13 13 304 2

5 6 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 4.834 1’42.890 305,2 1’41.103 303,5 11 11 240 4

6 4 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 20 11.417 1’43.232 307,8 1’40.901 307,0 10 102 11

7 1 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 20 11.732 1’43.097 301,8 1’40.705 307,8 9 122 8

8 11 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R IND 20 12.507 1’43.069 303,5 1’42.047 302,7 7 8 74 14

9 8 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 20 12.741 1’43.223 305,2 1’41.213 307,8 10 7 103 10

10 7 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 20 18.973 1’43.369 303,5 1’41.202 307,0 6 170 7

11 12 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 20.244 1’43.371 308,7 1’42.709 306,1 6 5 204 6

12 15 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 20 20.943 1’43.397 301,0 1’42.653 304,4 3 4 48 17

13 9 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 20 23.395 1’43.416 303,5 1’41.422 306,1 9 3 92 12

14 13 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 20 31.216 1’44.163 304,4 1’42.019 307,8 2 90 13

15 16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 20 32.183 1’43.902 305,2 1’42.812 304,4 5 1 59 15

16 17 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 33.076 1’43.967 301,0 1’42.844 297,7 4 28 18

17 18 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 20 45.173 1’44.664 302,7 1’43.018 299,3 21 19













Foto: Valerio Origo