Marco Melandri attacca Valentino Rossi: “Era lui il colpevole in Malesia nel 2015, colpì Marc Marquez volutamente”

Sono trascorsi 10 anni circa da quell’episodio e a riaccendere il fuoco è stato, sull’emittente svizzera Rsi, Marco Melandri. L’ex centauro italiano ha parlato del noto episodio del GP della Malesia del 2015 in cui Valentino Rossi e lo spagnolo Marc Marquez vennero a contatto. Un week end vissuto tra mille polemiche, fin dalla conferenza stampa al “vetriolo” del “Dottore”.

Rossi, infatti, aveva accusato Marquez di favorire il rivale per il titolo di quel campionato, il connazionale Jorge Lorenzo. Nel corso del GP di Sepang, i due si confrontarono in un duello rusticano per la terza posizione, fino all’incidente che nel 7° giro estromise dalla gara il Cabroncito. Secondo Melandri, le cose sono molto chiare ed è Valentino ad avere la piena responsabilità, ricordando che il campione di Tavullia fu poi penalizzato nella gara finale di Valencia.

“Valentino è sempre stato abituato a intimorire gli avversari. Guardando questo aspetto, invece, Marquez è stato più forte di lui perché lo ha messo sotto pressione. Rossi ha perso la ragione e ha commesso alcuni errori. In Malesia non contava più il piazzamento, ma solo chi mostrava maggiormente i muscoli. Per due o tre volte Valentino ha rallentato, guardava Marquez“, le considerazioni del romagnolo.

“Era l’icona della MotoGP, non doveva fare un gesto simile. È stato intenzionale al 100%. Basta rivedere le immagini: un attimo prima di dare il calcio a Marquez, la forcella si è raddrizzata perché lui ha tolto il freno e ha aperto il gas proprio per essere sicuro di portarlo fuori traiettoria e colpirlo duramente“, ha sottolineato Melandri.

Un episodio che a detta dell’ex pilota era stato preceduto anche da altro: “Per tanti la storia inizia e finisce in Malesia. Ma parte da molto lontano. In Argentina era stato abbastanza chiaro il cambio di traiettoria eseguito da Valentino, quando ha portato via letteralmente l’anteriore a Marquez. Non era stato un grande inizio di stagione per il loro rapporto“.

Melandri, dunque, punta il dito contro Rossi e i gestori del Motomondiale, rei di aver ribaltato la realtà in favore di Valentino in un documentario, con argomento proprio Sepang 2015: “È un peccato, perché in Malesia sono riusciti a far passare Valentino per vittima, quando, secondo me, lui era il colpevole. Adesso chi gestisce la MotoGP ha bisogno di rendere simpatico Marquez, ma lo hanno reso davvero antipatico 10 anni fa. Ora non è semplice. Chi è tifoso di Rossi darà sempre ragione a Valentino e chi è per Marquez sarà dalla parte dello spagnolo. Nessuno, però, vuole mostrare la realtà nella sua completezza“.