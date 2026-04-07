Marco Melandri su Marc Marquez: “Non sarei sorpreso si ritirasse al termine del 2026”

“Marc Marquez? Non sarei affatto sorpreso se alla fine di questa stagione decidesse di ritirarsi”. Marco Melandri è netto nel suo commento riguardo il nove volte campione del mondo. Il pilota romagnolo che, come sempre, non ama utilizzare giri di parole nelle sue analisi legate alla MotoGP, ha fatto una previsione decisamente importante sul pilota spagnolo che ha iniziato il Mondiale 2026 con maggiori difficoltà di quelle che ci si poteva aspettare.

Secondo l’ex pilota ravennate quindi: “…non sarei sorpreso se Marc Marquez vincesse il titolo 2026 e decidesse di fermarsi. Il campionato 2025 ha avuto il suo peso a livello di sforzo per lo spagnolo. Anche per questo motivo ho fatto questo ragionamento”. Per il nativo di Cervera, dopotutto, il successo di un anno fa lo ha portato a pari merito con il suo “arci-nemico” Valentino Rossi ed a un solo trionfo da Giacomo Agostini.

Marco Melandri prosegue nella sua analisi a GPOne: ” Rimane il pilota più completo in assoluto, anche se forse è meno esplosivo rispetto all’anno scorso. Più che l’infortunio, credo che lo sforzo mentale richiesto per riconquistare il titolo abbia avuto il suo peso, perché a mio parere ha dato più del 110% nel 2025. Rimane il favorito, ma se Marco Bezzecchi si gestisce bene, potrebbe seriamente entrare in lotta”.

Per l’ex pilota di MotoGP e superbike, quindi, non sarebbe impossibile vedere un Cabroncito dire “stop” al termine del 2026 in caso di successo finale: “Se Marquez dovesse vincere, potrebbe anche decidere di ritirarsi a fine stagione. È così che la vedo io. Non mi sorprenderei se smettesse dopo il suo decimo titolo assoluto”.